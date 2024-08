Youssoufa Moukoko: Nächster Nackenschlag für BVB-Juwel! Transfer geplatzt?

Vor rund einem Monat hatte Moukokos Berater noch vollmundig behauptet, dass viele Vereine seinen Schützling haben wollen. Einen neuen Verein hat der 19-Jährige von Borussia Dortmund aber immer noch nicht gefunden – und nun droht sogar der nächste Nackenschlag.

Nach den geplatzten Verhandlungen mit Olympique Marseille droht nun auch der Deal mit Betis Sevilla sich in Luft aufzulösen. Die Spanier haben sich offenbar auf einen anderen Spieler festgelegt. Die Verpflichtung soll kurz bevorstehen. Ein Transfer von Youssoufa Moukoko wäre damit hinfällig.

Youssoufa Moukoko: Wechsel zu Betis Sevilla geplatzt?

„Es ist kein Geheimnis, dass es hier genügend Vereine gibt, die an Youssoufas Qualitäten glauben und ihn in ihrer Mannschaft haben wollen“, behauptete Patrick Williams, Berater von Youssoufa Moukoko Ende Juli in einem Interview mit dem italienischen Transferjournalisten Fabrizio Romano. Einen Monat später sucht Moukoko noch immer nach einem neuen Verein.

Mit Olympique Marseille war er sich bereits einig, doch der Deal platzte. Die Forderungen von Borussia Dortmund wollten die Franzosen nicht erfüllen und nahmen Abstand von einer Verpflichtung. Stattdessen holte Marseille Mason Greenwood und Elye Wahi, beide für jeweils 25 Millionen Euro Ablöse.

BVB lehnt Angebot ab

Damit begann das Wechsel-Theater um Moukoko von erneut. Plötzlich tauchten neue Interessenten auf, so richtig heiß wurde es aber schnell mit Betis Sevilla. Mit den Spaniern soll sich der BVB-Star dann auch schnell wieder einig geworden sein, doch die Verhandlungen zwischen den Vereinen gestalteten sich erneut schwierig.

Borussia Dortmund soll laut Medienberichten nicht von seinen Forderungen abrücken wollen: Leihe mit einer Kaufpflicht in Höhe von 15 Millionen Euro inklusive Weiterverkaufsbeteiligung. Ein Angebot, was auch Betis Sevilla bislang nicht erfüllen wollte – und wohl auch nicht mehr erfüllen wird.

Betis Sevilla setzt auf Barca-Juwel

Betis hat sich offensichtlich umorientiert. In Spanien berichten die „Marca“ als auch „Relevo“, dass Vitor Roque per Leihbasis nach Sevilla wechseln wird. Der 19-jährige Brasilianer, der erst vor einem Jahr für 40 Millionen Euro von Atheltico Paranaense nach Barcelona kam, wird demnach in der kommenden Saison für Betis auflaufen. Ein Kaufangebot von Sporting Lissabon soll Barca ausgeschlossen haben.

Damit dürfte ein Wechsel von Moukoko zu Betis Sevilla vom Tisch sein. Schwer vorstellbar, dass die Spanier in diesem Sommer gleich zwei 19-jährige Mittelstürmer holen.