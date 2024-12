Mats Hummels: Gerücht sorgt für Aufregung! Kommt es zur spektakulären Rückkehr?

Viele Fans würden aktuell ihr letztes Hemd für ihn geben. Der Abgang von Mats Hummels im vergangenen Sommer war für einige Anhänger von Borussia Dortmund ein Schock! Viele sahen in ihm immer noch einen sehr guten Verteidiger, der vor allem auch mit seiner Führungsstärke vorne wegging.

Die Verantwortlichen des BVB hatten dagegen andere Pläne. Ein Altersumbruch sollte her. Deshalb musste nicht nur Mats Hummels, sondern auch Marco Reus gehen. Weil die Personalsituation in der Abwehr derzeit aber äußerst angespannt ist, kommen plötzlich Rückkehr-Gerüchte um den Rom-Spieler auf. Was ist dran?

Mats Hummels: Lösung für die Verletzungsprobleme?

Nicht nur Fans sehen in dem 36-Jährigen die perfekte Lösung für die vielen Verletzungen. Niklas Süle fällt in der Zentrale noch wochenlang aus, auch Juwel Filippo Mane ist verletzt. Erst kürzlich kehrte Waldemar Anton nach einem Muskelfaserriss ins Training zurück (hier mehr lesen). Und dass Nico Schlotterbeck nach dem Spiel gegen Barcelona nicht auch Monate ausfällt, grenzte schon fast an ein Wunder.

Kurzum: In der Verteidigung gibt es Handlungsbedarf. Und wie „Sky“ berichtet, gebe es in Dortmund weiterhin Fürsprecher für Mats Hummels. „Einige Stimmen“ würden eine Rückholaktion begrüßen. Auch Trainer Nuri Sahin soll zu diesen gehören.

S0 ist der Stand

Allerdings: Eine Rückkehr sei laut des Berichts trotz allem kein Thema. Das hänge auch damit zusammen, dass der Weltmeister von 2014 den Verein nicht ganz ohne Nebengeräusche verlassen hat. Mit Ex-Trainer Edin Terzic soll er im Clinch gelegen haben. Zudem gab er kurz vor dem Champions-League-Finale ein kritisches Interview.

Daher soll es trotz aller positiven Stimmen auch BVB-Bosse geben, die dem ganzen kritisch gegenüberstehen. Mit einem Wechsel im Winter ist also wohl nicht zu rechnen – auch, wenn zahlreiche Fans davon begeistert sein dürften.

Mats Hummels: Endlich angekommen

Zudem steht der Ex-Dortmund-Star bekanntermaßen bei der AS Rom unter Vertrag. Nach schwerem Start kommt er dort nun immer besser an. Neu-Trainer Claudio Ranieri setzt immer mehr auf Hummels. Auch deshalb gilt es zu bezweifeln, dass er nach nicht mal einem halben Jahr die Zelte schon wieder abbricht.