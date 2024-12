Borussia Dortmund: Nuri Sahin atmet auf – erspart ihm diese Nachricht eine Job-Diskussion?

Tristesse im Ruhrgebiet. Kurz vor Weihnachten ist die Stimmung bei Borussia Dortmund alles andere als festlich. Das desolate 1:1 gegen die TSG Hoffenheim war ein mittelgroßer Trümmerbruch für die Nerven von Fans und Spielern.

Sollte auch das Jahresfinale in Wolfsburg (wo man vor wenigen Wochen bereits im Pokal verlor) in die Hose gehen, steht eine Winterpause fernab der internationalen Plätze bevor. Es liegt in der Sache der Natur, dass dann auch über Nuri Sahin, Trainer von Borussia Dortmund, diskutiert würde. Umso wichtiger für den Coach, dass er gleich zwei wichtige Spieler wohl zurück begrüßen kann.

Borussia Dortmund hat wieder mehr Personal

An den 29. Oktober erinnert man sich beim BVB nicht gerne zurück. Nach 120 zähen Minuten schied man gegen den VfL in der 2. Pokalrunde nach Verlängerung aus. Personell ging man schon da auf dem Zahnfleisch. Mit Marcel Sabitzer nahm damals nur ein etablierter Profi-Feldspieler auf der Bank Platz. Den Rest des Kaders musste Sahin mit Jugendspielern wie Cole Campbell, Almugera Kabar oder Jordi Paulina auffüllen.

Die vielen Verletzungen ziehen sich durch die gesamte Dortmunder Hinrunde und sind auch vor dem zweiten Spiel in Wolfsburg nicht abgeklungen. Immerhin: Zum Jahresabschluss kann Borussia Dortmund wohl wieder mit Julian Brandt und Waldemar Anton planen.

Brandt und Anton zurück

Das Duo fehlt bereits seit einigen Wochen. Während sich Brandt mit muskulären Problemen herumschlägt, hatte sich Anton im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München einen Muskelfaserriss zugezogen.

Laut „Bild“ sollen allerdings beide Spieler in dieser Woche ins Training zurückkehren und damit Kandidaten für die Startelf gegen Wolfsburg sein. Das würde Trainer Nuri Sahin mehr Optionen geben, seine Mannschaft gegen Wolfsburg aufzustellen. Denn klar ist: Geht Dortmund ohne Liga-Auswärtssieg in die Pause, droht diese ungemütlich zu werden.

Borussia Dortmund: Ryerson wackelt

Anders sieht es dagegen bei Julian Ryerson aus. Der Norweger war gegen Barcelona mit Kreislaufproblemen ausgewechselt worden. Laut „Bild“ sei sein Einsatz gegen Wolfsburg fraglich. Auch gegen Hoffenheim hatte er gefehlt.