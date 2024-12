Borussia Dortmund: Bayern kommt in die Quere! Scheitert dieser Transfer?

Borussia Dortmund könnte vor einem spannenden Winter stehen. Auch wenn die Verantwortlichen eigentlich keine neuen Spieler verpflichten wollten, könnten sie nun doch dazu gezwungen sein. Die sportliche Misere und viele Verletzungen lassen kaum eine Wahl.

Unabhängig von Verstärkungen für den Profi-Kader sind die Verantwortlichen von Borussia Dortmund ohnehin immer auf der Suche nach den Stars von morgen. Ein Spieler hat es ihnen dabei wohl sehr angetan. Doch plötzlich mischt auch der FC Bayern München mit.

Borussia Dortmund an Kroaten-Juwel dran

Du bist Fußball-Fan, hast aber noch nie vom Namen Sergej Levak gehört? Das dürfte sich in naher Zukunft spätestens ändern. Levak gilt als eines der größten Talente Kroatiens und hat es längst auf die europäische Fußballbühne geschafft. Immerhin spielt der Mittelfeldspieler für die U20 von AS Rom.

+++ Auch spannend: Nuri Sahin atmet auf – erspart ihm diese Nachricht eine Job-Diskussion? +++

Schon bald dürfte der Schritt zu den Profis vollzogen werden. Die Frage, die sich aktuell dabei stellt: bei welchen Profis? Levaks Vertrag in Rom läuft im kommenden Sommer aus. Vereine wie Borussia Dortmund reiben sich bereits die Hände, wäre er damit doch ablösefrei zu haben.

So schreibt es zumindest das italienische Portal „Calciomercato“. Demnach zeigten neben dem BVB auch der FC Getafe, RB Salzburg und ausgerechnet Bayern München Interesse an Levak zeigen. Entsteht ein Wechselpoker?

Rom will alle Hebel ziehen

Nicht, wenn es nach der AS Rom geht. Die Italiener wollen Levaks Vertrag wohl zeitnah verlängern und dem Juwel gleichzeitig eine Perspektive bei den Profis bieten. Anders dürfte er von einem Verbleib wohl kaum zu überzeugen sein. Allerdings ist noch unklar, wie sich der Kroate entscheiden wird.

Lies hier mehr:

In bisher zwölf Spielen für die Römer konnte Levak in dieser Saison drei Tore vorbereiten. Einen Tick erfolgreicher läuft es in der U19-Nationalmannschaft Kroatiens. Hier schoss er in zwei Spielen zwei Tore. Mit seinen Leistungen hat er wohl auch bei Borussia Dortmund für Aufsehen gesorgt.