Mats Hummels: Entscheidung gefallen – jetzt passiert es wohl wirklich

Genießt Mats Hummels bald „La Dolce Vita“ in Italien, flaniert am Trevibrunnen vorbei und staunt beim beeindruckenden Anblick des Kolosseums? Ja, richtig geraten. Der Ex-BVB-Star steht offenbar kurz vor einem Wechsel nach Rom, genauer gesagt zur AS Rom.

Italienischen Medienberichten zufolge soll Mats Hummels schon in Kürze in Rom eintreffen und bei der Associazione Sportiva einen Vertrag unterschreiben. Damit könnte das Wechsel-Theater um den Ex-BVB-Star nach vielen Wochen endlich beendet sein.

Mats Hummels vor Wechsel nach Italien

An Angeboten mangelte es Mats Hummels nach der bärenstarken Saison bei Borussia Dortmund nicht. RCD Mallorca, der FC Bologna oder auch Real Sociedad sollen ihm bereits Verträge vorgelegt haben. Letztlich lehnte der 35-Jährige aber immer wieder ab.

Nun könnte er aber endlich den Verein gefunden haben, bei dem er im Spätherbst seiner Karriere noch mal das Abenteuer Ausland angeht. Die AS Rom wird es wohl werden. Schon in den vergangenen Tagen kamen die Gerüchte auf, nun haben die Italiener den Ex-BVB-Star endgültig überzeugt.

+++ Marco Reus: Wiedersehen endet bitter! Ex-BVB-Star darf dafür wieder hoffen +++

Laut einem Bericht der „Corriere dello Sport“ haben sich Hummels und die Roma auf ein Jahr mit automatischer Verlängerung nach einer bestimmten Anzahl von Einsätzen geeinigt. Er soll in Italien rund 2,5 Millionen netto plus Prämien verdienen.

Rom würde zu Hummels passen

Es ist ein Wechsel, der zu Hummels passen würde. Er würde in Italien, einer europäischen Top-Liga, bei einem absoluten Traditionsverein spielen, der zudem im internationalen Wettbewerb vertreten ist. Und gleichzeitig zieht er in eine europäische Hauptstadt mit einem Flair, das ihm gefallen dürfte.

Das könnte dich auch interessieren:

Die AS Rom wiederum bekommt einen zuverlässigen Innenverteidiger. Sie reagieren damit unter anderem auf den Abgang von Chris Smalling, der nach Saudi-Arabien wechselt. Neben Hummels kommt zudem Mario Hermoso ablösefrei. Das bestätigte Roms Trainer Daniele De Rossi bereits am Sonntag (1. September). Die beiden erfahrenen Stars könnten in Zukunft das neue Innenverteidiger-Duo bei der Roma bilden.