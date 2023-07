Seit dem 5. Juli ist Borussia Dortmund wieder im Training, nach einigen Tagen Vorbereitung gönnte sich Mats Hummels nun aber eine kleine Pause. Am Sonntag (09. Juli) reiste der BVB-Star nach München zum „Rolling Loud“-Festival.

Mit seinem Besuch hat Mats Hummels für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. In den Sozialen Medien blieb sein Abstecher natürlich nicht verborgen. Über den BVB-Star wurde heftig spekuliert – wenn auch vieles aus der Luft gegriffen scheint.

BVB-Star Mats Hummels mit Juve-Trikot bei Festival

„Rolling Loud“, das Hip-Hop-Festival aus den USA, fand zum ersten Mal in Deutschland auf dem Messegelände in München statt. Mega-Stars wie Travis Scott, Wizkid und Kendrick Lamar waren die Headliner. Für Hummels offenbar Grund genug für einen Abstecher in seine alte Heimatstadt München.

+++ Macht’s Borussia Dortmund wie bei Jadon Sancho? Altes Interesse flammt wieder auf +++

Dass er mit seinem Besuch dort für so viel Aufregung im Netz sorgen würde, hätte er aber wohl nicht gedacht. Zunächst einmal wäre da sein Outfit: Hummels trug ein Trikot von Juventus Turin aus der Saison 2012/2013. Natürlich sorgte das für Spekulationen, hat aber überhaupt nichts zu bedeuten. Hummels mag coole Trikots und vielleicht auch Juventus Turin – das war’s auch schon. Zur Beruhigung: Das Nike-Logo überklebte er mit einem BVB-Sticker.

Hummels posiert mit Rapperin

Aber auch die Liebesgerüchte kochten nach dem Festival hoch. Hummels posierte für ein Foto mit der aufstrebenden Rapperin Badmomzjay, die es anschließend in ihre Instagram-Story hochlud. Kurz nachdem BVB-Kollege Karim Adeyemi seine Beziehung zu Rapperin Loredana öffentlich gemacht hat, ist das für viele natürlich ein gefundenes Fressen.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aber: Spekulationen um eine mögliche Beziehung sind wohl völlig aus der Luft gegriffen. Es handelt sich dabei nur um ein einfaches gemeinsames Bild, weil sie sich zufällig auf einem Festival getroffen haben. Wer wen nach einem Foto gefragt hat, ist nicht überliefert.

Das könnte dich auch interessieren:

Bei Tiktok tauchte dann auch schließlich noch ein kurzes Video von Hummels auf, wie er in der Masse der Festival-Besucher nach seinen Freunden sucht. Bei den jungen Fans sorgte das natürlich für ungläubige Gesichter.