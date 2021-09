Mario Götze: Dicke Überraschung! PSV-Fans lieben ihn wegen DIESER Aktion

Nanu, was macht Mario Götze denn in einem Fast-Food-Imbiss? Diese Frage dürften sich seine Fans in den sozialen Netzwerken gestellt haben, als sie das neuste Video des ehemaligen BVB-Profis sahen. Hatte Mario Götze etwa Heißhunger auf leckere Pommes?

Der Besuch des PSV-Profis war teil einer großen Überraschung. Die Anhänger des Klubs liegen ihm wegen dieser Aktion zu Füßen.

Mario Götze überrascht PSV-Fan mit besonderer Aktion

In Eindhoven hat Götze sein Lachen wiedergefunden. Fast ein Jahr spielt er nun schon in den Niederlanden. Seitdem steigt seine Formkurve steil nach oben. Der Wechsel kam damals etwas überraschend, hatte man doch geglaubt, dass er in einer der großen europäischen Ligen bleiben wollte.

Doch dann entdeckte PSV-Fan Lyndi Götze in seinem Auto in der Nähe des Eindhoven-Stadions. In Windeseile verbreitete sich das Bild und so konnten Verein uns Spieler den Wechsel nicht länger geheim halten.

Aus diesem Anlass schneite Götze nun in der Pommesbude vorbei, die Lyndis Vater betreibt. Als Geschenk brachte er ein unterschriebenes Trikot mit und durfte sich sogar selbst an der Fritteuse probieren.

„Die Pommes wurden allerdings ziemlich salzig“, lautete Götzes Fazit. „Zum Glück hat mir Lyndis Vater Neue gemacht“, fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu.

Götze sammelt weiter Sympathiepunkte

In Eindhoven genießt Götze ohnehin schon große Wertschätzung. Die Zuschauer haben ihm sogar schon ein eigenes Lied gewidmet. Mit dieser Aktion dürfte er sich nur noch beliebter gemacht haben. Innerhalb kürzester Zeit sammelte das Video Tausende von Likes und Kommentaren. Hier eine kleine Übersicht:

„Was für ein Held du bist Mario!“

„Mehr als nur ein Spieler.“

„Was für eine Geste, und was für eine Erfahrung für sie! Unbezahlbar.“

„Respekt Mario, das ist so eine schöne Sache.“

„Wir lieben dich Super Mario.“

(mh)