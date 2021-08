Mario Götze: Tür doch noch nicht zu? Diese Worte machen ihm große Hoffnung

Bei PSV Eindhoven blüht Mario Götze wieder auf. Auf seiner neuen Position erinnert der Mittelfeldspieler an alte BVB-Zeiten.

Nach seinen guten Leistungen hatte sich Mario Götze große Hoffnungen gemacht, unter Hansi Flick sein Comeback in der Nationalmannschaft zu feiern. Bei der Nominierung wurde er dann allerdings nicht berücksichtigt. Doch dies ist keine endgültige Absage.

Mario Götze: Rückschlag bei DFB-Nominierung

Drei Spiele stehen für das DFB-Team in den kommenden Tagen an. In der WM-Qualifikation geht es gegen Lichtenstein, Armenien und Island. Als Flick vergangene Woche seinen Kader bekannt gab, hatten viele Experten im Vorhinein bereits spekuliert, ob Götze zum Aufgebot gehören würde.

Mario Götze spielte viele Jahren für den BVB und steht mittlerweile bei der PSV Eindhoven unter Vertrag. Foto: imago images/Pro Shots

Einen besseren Zeitpunkt schien es nicht zugeben. Götze ist in guter Form und im DFB-Team findet nach der langen Löw-Ära ein Umbruch statt. Zudem gilt Flick als großer Befürworter Götzes.

Doch der Name des 29-Jährigen stand nicht auf der Liste. Stattdessen bekommen mit David Raum, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi unter anderem drei Neulinge die Chance, sich mit dem Adler auf der Brust beweisen zu dürfen.

Das ist Mario Götze:

Geboren am 03. Juni 1992 in Memmingen

Wechselte 2007 in die BVB-Jugend und stieg dort zum Profi auf

2013 wechselte Götze für 37 Millionen Euro zum FC Bayern München

Bei der WM 2014 schoss er das entscheidende Tor im Finale gegen Argentinien

2016 kehrte er zurück zu Borussia Dortmund

Seit Oktober 2020 spielt er für PSV Eindhoven

Flick spricht über die Nicht-Nominierung von Götze

Ist Götzes Traum von der Rückkehr in die Nationalmannschaft damit endgültig geplatzt? „Ich habe natürlich auch mit dem einen oder anderen Spieler gesprochen, der nicht dabei ist. Alle kennen die Gründe. Dazu zählt auch Mario“, erklärt Flick im Interview mit der „dpa“.

Er freue sich sehr, dass der Held von Rio wieder zu alter Form gefunden habe. „Er hat enorme Qualitäten“, lobt der neue Bundestrainer. Auch deswegen will er die Tür für eine Rückkehr Götzes in den Kreis der Nationalmannschaft nicht schließen.

„Es ist jetzt wichtig, dass er weiter dranbleibt und den Weg weitergeht, dann schauen wir, was kommt“, gibt Flick Götze mit auf den Weg. „Nationalspieler bin ich immer, da muss ich immer wieder versuchen, meine Leistung abzurufen. (mh)