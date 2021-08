Mario Götze wie früher! Dieser Kniff lässt den Ex-BVB-Star aufblühen

Bei Mario Götze läuft es wieder. Zwar beginnt die niederländische Liga erst an diesem Wochenende, doch der Ex-BVB-Kicker und seine PSV Eindhoven konnten sich bereits in beeindruckender Frühform zeigen.

In der Champions League trennt Eindhoven nur noch eine Runde vom Einzug in die Gruppenphase. In den bisherigen Spielen trumpfte dabei vor allem Mario Götze auf. Sein Aufblühen ist einer Entscheidung von Trainer Roger Schmidt zu verdanken.

Mario Götze: Darum läuft es für den „Helden von Rio“ wieder

Fünf Spiele, vier Treffer und ein Titel – mit dieser Quote dürfte Götze sicherlich zufrieden sein. In der Champions-League-Qualifikation kegelte seine Mannschaft erst Galatasaray Istanbul (Türkei) und dann FC Midtjylland (Dänemark) raus. Im heimischen Supercup gab es ein überzeugendes 4:0 gegen Meister Ajax Amsterdam.

Mario Götze begeistert bei PSV Eindhoven. Foto: dpa

Götze spielt dabei wie zu seinen besten BVB-Tagen groß auf und weckt Erinnerungen an vergangene Zeiten. Das Geheimnis dahinter ist ein Taktik-Kniff von Roger Schmidt. Der entschied vor der Saison, den 29-Jährigen nicht mehr auf dem Flügel einsetzen zu wollen.

--------------------

Das ist Mario Götze:

Geboren am 03. Juni 1992 in Memmingen

Wechselte 2007 in die BVB-Jugend und stieg dort zum Profi auf

2013 wechselte Götze für 37 Millionen Euro zum FC Bayern München

Das WM-Finale 2014 entschied er mit seinem Treffer in der Verlängerung

2016 kehrte er zurück zu Borussia Dortmund

Seit dem Sommer 2020 läuft er für PSV Eindhoven auf

---------------------

Stattdessen startet Götze nun in der Zentrale hinter den Spitzen. Das kommt seinen Fähigkeiten offenbar sehr entgegen. „Die neue Position kommt mir zugute. Ich kann im Zentrum mehr auf das Spiel einwirken und so meinen Teil zu unserem Erfolg beitragen“, erklärt er gegenüber der „Sport Bild“.

+++ BVB-Legende hört auf – „Heute ist es an der Zeit danke zu sagen“ +++

Dadurch macht Götze auch vergessen, dass Donyell Malen Eindhoven in Richtung Borussia Dortmund verließ und so ein großes Loch in die Offensive riss.

Götze steht seit 2020 in Eindhoven unter Vertrag. Foto: dpa

Mario Götze: Wiedersehen mit dem BVB?

Am Samstag startet PSV Eindhoven gegen Heracles in die Liga. Danach steht das wichtige Play-Off-Hinspiel gegen Benfica Lissabon an. Götze will auch auf internationaler Ebene wieder einen Schritt nach vorn machen. „Deshalb haben die beiden letzten Qualifikationsspiele jetzt eine große Bedeutung für mich“, meint er in der „Sport Bild“.

---------------------------------

Nachrichten zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund mit wichtiger Info – DAS solltest du beim nächsten Stadion-Besuch unbedingt wissen

Borussia Dortmund: Fan-Bündnis stellt klare Forderung – „Mittelfristig nicht mehr haltbar“

Borussia Dortmund: Fans besorgt! Schnappt sich Real Madrid gleich zwei BVB-Stars?

---------------------------------

Schaffen es Götze und Co. auch durch diese Runde, könnte ein Wiedersehen winken. Mit etwas Losglück könnte es in der Gruppenphase zum Duell mit Borussia Dortmund kommen. (mh)