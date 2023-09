Mario Götze mit heftiger Beichte – jetzt spricht er aus, was alle BVB-Fans denken

Er war das Wunderkind von Borussia Dortmund, ein Gesicht des magischen BVB-Aufstiegs vom Pleiteklub zum Double-Sieger. Die Fans lagen ihm zu Füßen. Doch dann schockte Mario Götze alle Borussen und ging zum FC Bayern. Als er zurückkam, war er nicht mehr der gleiche.

Jetzt spricht Mario Götze Klartext – und allen BVB-Fans aus den Herzen. In aller Deutlichkeit enthüllt er, dass er die Rückkehr nach Dortmund ein Fehler war.

Mario Götze: BVB-Rückkehr war ein Fehler

Es war nicht weniger als ein Beben: Als Borussia Dortmund auf das größte Spiel der jüngeren Klubgeschichte hinfieberte, dem CL-Halbfinale gegen Real Madrid, zog Mario Götze allen Fans den Boden unter den Füßen weg. Am Abend vor dem Spiel sickerte sein Wechsel nach München durch. Ein Paukenschlag.

Rückblickend erwies sich der Wechsel nicht als der erhoffte Karriere-Schritt. Als Bayern-Star wurde Götze zwar zum „Helden von Rio“ – an der Säbener Straße hatte er aber einen schweren Stand. Die Einsätze wurden immer weniger, dann sorgte er für den nächsten Transfer-Hammer und kehrte zum BVB zurück.

„Hätte eine andere Entscheidung treffen sollen“

Doch Mario Götze war nicht mehr der gleiche. Zurück in Dortmund tat sich das einstige Wunderkind schwer. Von den Fans kritisch beäugt, auf dem Rasen kein Unterschieds-Spieler mehr und von anhaltenden Diskussionen um seine Social-Media-Aktivitäten begleitet, wurde aus dem Star ein Flop. Ein unwürdiger und bezeichnender Abschied im corona-bedingt leeren Westfalenstadion besiegelte das endgültige Ende zweiten BVB-Ära.

Nun spricht Mario Götze ganz offen und gesteht: Die BVB-Rückkehr war ein Fehler. Im Podcast „Spielmacher – der EM-Talk“, moderiert von Sky-Moderator Sebastian Hellmann, sagt der Weltmeister auf die Frage nach einem Fehler in seiner Karriere: „Es ist wahrscheinlich schon die Entscheidung, nach Dortmund zurückzugehen. Da hätte ich eine andere Entscheidung treffen sollen.“

Götze hatte Angebot aus Liverpool

„Es hätte mir gutgetan, bei dem, was alles vorher passiert ist“, deutet der 31-Jährige den von schweren Vorwürfen begleiteten Bayern-Wechsel und die Schwierigkeiten in München an. Damit spricht der heutige Star von Eintracht Frankfurt aus, was alle BVB-Fans denken. Mit der Rückkehr waren bei vielen große Erwartungen verbunden, die alle enttäuscht wurden.

Obendrein enthüllt Götze, dass ihm andere Angebote vorgelegen hatten. „Ich hatte ja ein, zwei andere Optionen und war auch bei Jürgen (Klopp) in Liverpool. Für mich wäre der Schritt ins Ausland nach Dortmund und Bayern gut gewesen. Das, was ich dann vier Jahre später gemacht habe, um einfach ein neues Set-up vorzufinden.“