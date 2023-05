Mario Götze kann es nicht lassen! Fans platzt endgültig der Kragen – „Halt mal deine Fresse“

Seit Wochen ist der Eintracht-Adler im Sinkflug. Für Frankfurt läuft es nur im Pokal, in der Liga dagegen miserabel. Daran ändert auch Mario Götze nichts. Im Gegenteil! Immer wieder geht er den eigenen Fans durch sein Verhalten auf dem Platz auf die Nerven.

In Hoffenheim (1:3) folgte der nächste Nackenschlag für die SGE. Und wieder konnte Mario Götze es nicht lassen. So manchem Frankfurt-Fan platzte angesichts des Benehmens des Weltmeisters endgültig die Hutschnur. Im Netz wurden die Anhänger sehr deutlich.

Mario Götze lässt Frankfurt-Fans ausrasten

Von Trainer Oliver Glasner kassierte er schon einen Einlauf, zeigte sich anschließend reumütig. Gelernt hat Mario Götze aber offenbar nichts. In jedem Spiel fällt er durch anhaltendes Meckern und Protestieren auf, wurde teils häufiger beim Schiedsrichter als am Ball gesehen. Siebenmal sah er in der Rückrunde deshalb schon Gelb. Für seine fünfte Mecker-Verwarnung in der Liga holte er sich beim 1:3 in Leverkusen eine Gelbsperre ab (hier mehr).

Und wieder Mecker-Gelb: Mario Götze kann es nicht lassen. Foto: IMAGO/Sven Simon

„Es ist schon bitter, wenn man sieht, warum ich zuletzt nicht gespielt habe. Für mich persönlich war’s nicht gut“, sagte er anschließend deutlich. Wer hoffte, dass ihm die Sperre eine Lehre war, wurde enttäuscht. Zurück auf dem Platz meckerte er weiter fleißig drauf los. In Hoffenheim gabs die nächste Quittung. Weil er mit seinen Protesten gegen den Elfmeter für Baumgartner über die Stränge schlug, gabs wieder Mecker-Gelb.

„Einer der nervigsten Bundesligaspieler“

Schon vorher gabs im Netz deutliche Ansagen für Mario Götze, sich etwas mehr am Riemen zu reißen. Nun wurden viele Fans noch deutlicher. Fuchsteufelswild gingen sie den WM-Held an. Hier einige Kommentare:

„Und Götze mal wieder gelb für Meckern.“

„Götze würde ich für jede Gelbe Karte wegen Meckerns 50.000 Euro Strafe aufbrummen! Der ist so beratungsressistent.“

„Götze Junge, jetzt halt doch mal deine Fresse! Schon wieder gelb!“

„Hut ab, wie sich Götze vom jungen sympathischen Dribbler zu einem der nervigsten Bundesligaspieler entwickelt hat.“

„Der Mario Götze fuckt mich richtig ab!“

„Mario Götze wieder am Meckern. War das immer so und mir fällt es jetzt erst auf, oder ist es diese Saison so schlimm?“

Selbst die Verwarnung hielt den Spielmacher von Eintracht Frankfurt aber nicht auf. Als sein Trainer Oliver Glasner vom Schiedsrichter mit Rot (warf zweiten Ball aufs Feld) in die Katakomben geschickt wurde, fuhr er wieder aus der Haut und rückte dem Schiedsrichter auf die Pelle. Der erste Platzverweis scheint derzeit nur eine Frage der Zeit.