Mario Götze: Schock um seinen Bruder – jetzt gibt er Entwarnung

Bei diesen schrecklichen Bildern dürfte nicht nur Mario Götze das Herz in die Hose gerutscht sein. Am Sonntag trat sein Bruder Felix in der dritten Liga mit dem 1. FC Kaiserslautern bei Viktoria Berlin an.

Bei einem Kopfball wurde der Lautern-Spieler am Kopf getroffen und sank sofort zu Boden. Direkt wurde er ins Krankenhaus gebracht. Noch am Abend gab der Bruder von Mario Götze allerdings Entwarnung.

Bruder von Mario Götze verletzt sich schwer

Es passierte in der 72. Minute. Kaiserslautern lag bereits 0:3 zurück, da ging Felix Götze nahe der Mittellinie zum Kopfball. Dabei prallte er allerdings mit Teamkollege Marvin Senger zusammen und wurde an der Schläfe getroffen.

Felix Götze wird vom Feld getragen. Foto: imago images/Eibner

Sofort ging der 23-Jährige zu Boden. Drei Mitspieler leisteten Erste Hilfe, brachten Götze in die stabile Seitenlage. Von den Ärzten wurde er anschließend einige Minuten behandelt, ehe er mit einer Trage vom Feld gebracht wurde.

Die vorläufige Diagnose ergab einen Haarriss im Schädel. Götze wurde für weitere Untersuchungen auf die Intensivstation gebracht. „Wenn man sowas sieht, nimmt einen das natürlich auch mit. Ich habe den Jungen gesehen, er war nicht mehr richtig ansprechbar“, erklärte Trainer Marco Antwerpen noch nach dem Spiel.

Am Abend gab der Spieler dann aber noch selbst Entwarnung. In seiner Instagram-Story bedankte er sich zunächst für die vielen Genesungswünsche, die ihn in der Zwischenzeit erreicht hatten. „Mir geht es soweit gut“, ließ er wissen.

Wir möchten uns für die vielen Genesungswünsche bedanken, die uns aus unserem Umfeld, aber auch von den Mitarbeitern und Anhängern von @ViktoriaBerlin erreicht haben. Felix Götze befindet sich noch immer in medizinischer Behandlung in einem Berliner Krankenhaus. (1/3) pic.twitter.com/zC8NLD8X5R — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) August 15, 2021

Wie geht es für Götze weiter?

Wie es für Götze jetzt weitergeht, steht noch nicht fest. Die Leihgabe des FC Augsburgs dürfte allerdings vorerst ausfallen. „Wir halten Euch auf dem Laufenden, sobald es was Neues gibt“, schrieb sein Verein Kaiserslautern noch am Abend. (mh)