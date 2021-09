Borussia Dortmund hat im Jahr 2020 eine Mannschaft, die in der Bundesliga ganz oben mitspielen kann. Eines der Wunderkinder ist der norwegische Shootingstar Erling Haaland. Der erst 20-jährige Stürmer wechselte im Januar 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB. Heute soll er um die 80 Millionen Euro wert sein.

Mario Götze: Ex-BVB-Star lässt Fans hoffen – bahnt sich eine Rückkehr an?

Bahnt sich bald eine Rückkehr von Mario Götze an? Elf Jahre stand der heute 29-jährige in der Bundesliga auf dem Rasen. Neben Borussia Dortmund spielte er auch für den Rekordmeister FC Bayern München.

Mittlerweile kickt Mario Götze in Holland. 2020 wechselte er ablösefrei zu PSV Eindhoven.

Bei Borussia Dortmund wurde er ausgebildet. Insgesamt absolvierte Mario Götze 158 Bundesligaspiele für den BVB. Foto: imago images/Fotostand

Mario Götze: Bundesliga-Comeback? – „Vielleicht am Ende nochmal“

2007 kam Götze in die Jugendakademie von Borussia Dortmund. In der Saison 2009/10 folgte dann das Bundesliga-Debüt für die Schwarz-Gelben. Damals noch unter Jürgen Klopp.

Im Jahr 2013 wechselte Götze dann zum FC Bayern München, ehe er 2016 nach Dortmund zurückkehrte. In Dortmund fand er leider nicht zu alter Stärke zurück. Seit seinem Wechsel zu PSV Eindhoven spielt Götze wieder konstant.

Eine Rückkehr in die Bundesliga schließt Götze jedoch nicht komplett aus. „Vielleicht am Ende nochmal“, verrät er im Bild-Interview. Ähnlich sei es auch in Bezug auf die Nationalmannschaft. Wobei Götze klare Prioritäten setzt: „Ich konzentriere mich auf den Verein. Alles andere wird sich zeigen.“

Statt Bundesliga: Vertragsverlängerung in Holland

Ob es zu einer Rückkehr zum BVB oder in die Bundesliga kommt, bleibt abzuwarten. Vorerst bleibt Götze definitiv in Eindhoven. Dort verlängerte er nun seinen Vertrag bis 2024: „Für mich persönlich ist es die richtige Entscheidung. Durchweg eine positive Sache.“

