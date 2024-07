Marco Reus horcht auf! Geht mit diesem Wechsel sein größter Traum in Erfüllung?

Wohin zieht es Marco Reus? Diese Frage stellen sich nicht nur Fans von Borussia Dortmund, seit die Vereinslegende im Champions-League-Finale sein letztes Spiel in Schwarz und Gelb bestritt. Die heißeste Zukunfts-Spur führt derzeit nach Amerika.

Dort soll Marco Reus bei Los Angeles Galaxy hoch im Kurs stehen. Eine Verkündung der Zusammenarbeit wird in Kürze erwartet (hier mehr dazu lesen). Der Wechsel in die USA könnte sich für die BVB-Legende lohnen. Vielleicht kann er sich endlich seinen größten Traum erfüllen.

Marco Reus wartet seit Jahren

Zwölf Jahre trug der Mittelfeldspieler das Trikot von Borussia Dortmund. Zahlreiche Spiele und Tore sahen die Fans von ihm. Der heute 35-Jährige entschied sich mehrmals gegen finanziell lukrative Wechsel, hielt dem BVB die Treue, selbst als der Verein zwischenzeitlich mal wieder am Boden lag. Als Kapitän stemmte er 2021 den DFB-Pokal in die Höhe.

Nur einen Makel hat diese Erfolgsgeschichte: Marco Reus wurde in seiner Karriere bisher nie Meister! Als der BVB unter Jürgen Klopp erfolgreich war, spielte der gebürtige Dortmunder noch in Gladbach. Nach seinem Wechsel ins Ruhrgebiet waren dann die Bayern auf Jahre unschlagbar – und als sie strauchelten, schlug Leverkusen zu.

Galaxy mit erfolgreicher Saison

Während die Bundesliga erst in Kürze wieder startet, ist die MLS, die Heimat von Los Angeles Galaxy, schon längst voll dabei. Ganz nach dem amerikanischen Duell spielen 29 Vereine in zwei verschiedenen „Conferences“ die reguläre Saison aus. LA Galaxy ist in der „Western Conference“ beheimatet – und ist dort gerade das Team der Stunde.

Nach 26 Spielen liegt die Mannschaft auf Platz 1, hätte für die Playoffs damit ein Freilos sicher. Stadtrivale Los Angeles FC hat zwar zwei Punkte und zwei Spiele weniger – dennoch schickt sich Galaxy aktuell an, seinen Standpunkt als Meisterkandidat zu unterstreichen.

Und das kommt nicht von ungefähr. Immerhin ist der Verein Amerikas Rekordmeister im Fußball. Vielleicht auch ein Grund, weshalb es Reus an die Westküste zieht? Vielleicht kann er sich den Traum von einer Meisterschaft endlich erfüllen.

Marco Reus: Im Augst geht es rund

Zuletzt war LA Galaxy in der Liga am 21. Juli im Einsatz. Jetzt legt der Klub eine kurze Pause ein. Anfang August steh der Liga-Cup an. In der Liga geht es erst am 25. August gegen Atlanta United weiter – dann mit Marco Reus im Kader?