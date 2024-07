Borussia Dortmund: Detail treibt Zuschauer um – DAS war beim Test-Debakel nicht zu übersehen

Erstmals in seiner noch jungen Zeit als Trainer von Borussia Dortmund gerät Nuri Sahin in Erklärungsnot. Der BVB verliert seinen ersten von zwei Asien Tests – und zwar deutlich. 0:4 heißt es am Ende gegen den thailändischen Klub BG Pathum United.

Die „Highlights“ der Partie dürfte sich kaum ein Fan von Borussia Dortmund nochmal angucken wollen. Nur über ein Detail dürfte in den kommenden Tagen noch diskutiert werden. Dieses war in der ersten Halbzeit nicht zu übersehen.

Borussia Dortmund: Knackige Niederlage in Thailand

Es gibt gute Gründe, warum der BVB-Tross beim Spiel gegen Pathum United nicht auf höchstem Niveau agierte. Reisestrapazen, Jetlag, fehlende EM-Fahrer, hohe Temperaturen, eine intensive Einheit vor dem Spiel – und dennoch war das Ergebnis in der Höhe eine Enttäuschung. „Das darf uns nicht passieren“, stellte Sahin klipp und klar fest.

„Ich weiß, dass die Jungs müde sind, viel trainiert haben – das darf aber auf dem Niveau keine Ausrede sein“, so der Cheftrainer. Die Pleite von Borussia Dortmund konnte auch Julian Brandt nicht verhindern. Dabei war er mit jeder Menge Rückenwind in die Partie gestartet.

Brandt bekommt die Binde

Bei Anpfiff fiel findigen Dortmund-Fans gleich auf, dass in Abwesenheit von Kapitän Emre Can nicht etwa sein Vertreter Niklas Süle die Kapitänsbinde trug. Stattdessen führte Brandt seine Mannschaft als Anführer auf das Feld. Ein überdeutliches Signal des BVB, dass Brandt mehr Verantwortung bekommen soll.

Nach den Abgängen von Mats Hummels und Marco Reus ist Brandt der dienstälteste Spieler der Schwarz-Gelben. Unlängst berichteten die „Ruhr Nachrichten“ dass man Brandt in Dortmund als neues Gesicht der Mannschaft und des Vereins aufbauen wolle. Die Kapitänsbinde unterstreicht das.

Borussia Dortmund: Absprache mit Süle

Ob es beim BVB deshalb auch Verschiebungen im Kapitäns-Team geben wird, ist noch nicht geklärt. Erstmal müssen die EM-Fahrer um den bisherigen Boss Emre Can zurückkehren. Laut „WAZ“ sei Brandts Boss-Auftritt in Thailand aber mit Vertreter Süle abgesprochen gewesen.