Borussia Dortmund: Kurioser Anblick! BVB setzt bei Wirbel-Trikot noch einen drauf

Auch wenn Marketingboss Carsten Cramer von guten Verkaufszahlen spricht: Im Netz wird das neue Cup-Trikot von Borussia Dortmund von fast allen Fans zerrissen. Die „Collage“ aus vergangenen Shirts kommt überhaupt nicht gut an.

Und noch während alles über das Jersey diskutiert, legt Borussia Dortmund noch einen nach. Als wäre das Cup-Trikot nicht schon speziell genug, taucht auf der Asienreise eine noch speziellere Variante auf.

Borussia Dortmund: Neuer Wirbel um Cup-Trikot

In Bangkok liefen die BVB-Stars erstmals mit dem neuen Pokal-Trikot auf. An der Meinung vieler Fans hat sich dadurch nichts verändert. Sie fluchen wie die Kesselflicker, immer wieder hört man vom „schlimmsten Trikot der Vereinsgeschichte“. Der Klub bleibt gelassen, spricht von soliden Verkaufszahlen.

Und: Er legt noch einmal nach. Kurz nach dem Bangkok-Debüt des schwarzgelben Leibchens ging es für Borussia Dortmund weiter nach Japan. Und dort tauchte plötzlich eine spezielle Version des speziellen Trikots auf. Ein Foto aus einem Fanshop zeigt das Cup-Trikot mit außergewöhnlicher Rücken-Beflockung.

Cup-Trikot im Asien-Look

Dabei sind Rückennummer und Spielername in einer fernöstlich anmutenden Schriftart gehalten. Eine Spezialedition, die nicht verkündet wurde und wohl auf die Asientour beschränkt ist. Weil es aber eben das vieldiskutierte Cup-Jersey betrifft, tritt es unter den BVB-Fans die nächste heftige Debatte los.

„Das Trikot wird immer schlimmer.“

„Ich kann nicht mehr.“

„Das MUSS Fake sein…“

„Das einzige, was es noch schlimmer machen könnte, ist wenn sie das Trikot in Blau-Weiß rausbringen.“

„Ich habe Augenschmerzen!“

Mehr News:

Den Nummern- und Namen-Look hatten bereits andere Vereine auf ihren PR-Touren nach Asien. Auch bei PSG, Bayern München und Co. gab es Diskussionen. Nun also auch bei Borussia Dortmund. Der Wirbel um das Cup-Trikot wird dem Klub womöglich noch eine Weile erhalten bleiben. Denn bald steht das erste Pflichtspiel im neuen Look an…