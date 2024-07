Borussia Dortmund lässt die Katze aus dem Sack – BVB-Fans sind fassungslos

Schon in den vergangenen Wochen kursierten immer wieder Bilder von dem möglichen neuen Trikot von Borussia Dortmund im Netz. Erst vor kurzem hatte sogar Galeria Kaufhof das Trikot schon offiziell angeboten. Jetzt zieht der BVB nach und präsentiert den neuen Dress.

Doch anstatt in Freude zu verfallen und erste Stücke zu kaufen, sind die Fans von Borussia Dortmund von dem Design des neuen Trikots völlig irritiert. In der BVB-Fangemeinde hagelt es eine Menge Kritik für das neue Trikot.

Borussia Dortmund stellt Pokaltrikot offiziell vor

Die Idee hinter dem neuen Pokaltrikot des BVB ist schlicht genial. Man hat sich bei dem Design von alten (Pokal-)Trikots inspirieren lassen. Schwarz-Gelb wollte viele Trikotdesigns vereinen, um an alte Erfolge zu erinnern. Nostalgie trifft Zukunft! Dies hat Puma umgesetzt.

So sind Elemente vom Heimtrikot 2016/2017 zu sehen, ebenso wie aus der Saison danach. Zudem haben es beispielsweise auch die vertikalen Streifen vom Champions-League-Trikot der Saison 2012/2013 (Finale in Wembley) in die Endauswahl geschafft. Auch Elemente des Trikots von 1996/97 sind mit dabei.

Doch die Umsetzung kommt bei den Fans letztlich überhaupt nicht gut. Das neue Design gleicht einem schwarz-gelben Wirrwarr. Die einzelnen Designs wirken für viele lieblos und ohne Sinnhaftigkeit aneinandergereiht.

BVB erntet vernichtendes Feedback

Obwohl das Trikotdesign durch die Leaks nun schon einige Wochen bekannt ist und sich viele Fans schon reichlich darüber beschwert haben, hagelt es auch im Zuge der offiziellen Präsentation des Trikots noch ordentlich Wutkommentare. „Es ist das schlimmste Trikot, das unser Verein je hatte, eine absolute Zumutung“, machte ein BVB-Fan auf „X“ deutlich.

„Mit diesem Trikot wird der BVB wohl die Negativrekorde der Verkäufe toppen. Wer sich das Trikot kauft, ist wahnsinnig. Schlimmer kann man ein Trikot nicht designen“, wütete ein anderer. Der Tenor der Fans: Idee top, Umsetzung ein absoluter Flop. Im Rahmen der Asienreise dürfte das Trikot wohl erstmals zum Einsatz kommen. Sein Pflichtspieldebüt wird es dann wohl in der ersten Pokalrunde gegen Phönix Lübeck (Samstag, 17. August, 18 Uhr) feiern.