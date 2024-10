Marco Reus: Wettlauf gegen die Zeit! Jetzt wird es für den Ex-BVB-Star richtig ernst

Für Marco Reus wird es wenige Monate nach seinem Wechsel zu den Los Angeles Galaxy schon ernst. In der Major League Soccer stehen in Kürze die Playoffs an und der Ex-BVB-Star wird mit seinem Team als Favorit ins Rennen gehen.

Sorge bereitet den Fans von LA Galaxy allerdings aktuell der Gesundheitszustand ihres neuen Superstars. Marco Reus stand seit Ende September nicht mehr auf dem Platz.

Marco Reus verletzt: Wird er rechtzeitig wieder fit?

Mit Pauken und Trompeten kündigte LA Galaxy die Verpflichtung von Marco Reus im August an. Gleich bei seinem Debüt traf er und legte einen weiteren Treffer vor. Seit dem kam er regelmäßig für das Spitzenteam der MLS zum Einsatz.

Zuletzt fehlte Reus allerdings gleich zwei Mal in Folge im Kader, bestritt im Oktober noch kein einziges Spiel. Eine Oberschenkelverletzung wirft den Ex-BVB-Star aktuell aus der Bahn. Beim Spiel gegen Vancouver wurde er vorzeitig ausgewechselt. Eine Vorsichtsmaßnahme, wie Trainer Greg Vanney im Anschluss erklärte.

„Er wird fit sein“

Dass Reus nun aber schon seit über zwei Wochen kein Spiel mehr bestritten hat, dürfte den ein oder anderen langsam nervös werden lassen. Nach dem Sieg gegen Austin versicherte Vanney nun aber, dass der deutsche Superstar schon bald wieder zurückkehren wird.

„Er wird fit sein. Er hat einen Teil der Woche mit uns trainiert, und da wir zwei Wochen auf der anderen Seite haben, brauchten wir heute Abend kein Risiko einzugehen. Aber er wird bereit sein. Er ist im Training und bereit, wenn wir zurückkommen“, so Vanney.

Playoffs stehen an

Pünktlich zu den Playoffs könnte Reus also wieder eingreifen. Vor dem letzten Saisonspiel steht LA Galaxy bereits als Gewinner der Western Conference fest. Damit hat das Reus-Team in den Playoffs Heimrecht und trifft in der ersten Runde auf den Wild-Card-Gewinner. Los geht es am 25. Oktober.