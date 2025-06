Wetter in NRW: Jetzt wird Experte deutlich – „Unangenehme Sache“

„Das kann heute eine sehr unangenehme Sache werden“, startet Diplom-Meteorologe Dominik Jung sein aktuelles Wetter-Video und bezieht sich damit auf die angesagten Gewitter am Mittwoch (4. Juni). Dauer- und Starkregen, großer Hagel, Orkanböen, sogar Tornadogefahr besteht im Südosten Deutschlands. Auch in NRW kann es regional sehr heftig gewittern.

Die Großwetterlagenkarte zeigt ein massives Tief quer über Deutschland. Es besteht mancherorts massive Überflutungsgefahr. Dort „muss man höllisch aufpassen“, warnt der Wetter-Experte. Und auch nach Mittwoch sieht es alles andere als gemütlich in NRW aus.

Wetter in NRW: Gewitter voraus

Im Westen sieht es im Vergleich noch am besten aus. Aber auch hier kann am Mittwoch regional eng begrenzt richtig was runterkommen. 20-30 Liter sind in der Spitze angesagt. Dauerregen oder kurze Schauer gefolgt von Sonnenschein – heute weiß man nie genau, wo es abgeht. Doch eins ist sicher: es wird eine „feuchte Angelegenheit“, wie Jung sagt.

Über Nacht beruhigen sich die Gewitter dann wieder. Doch wer trockenes und freundliches Sommerwetter danach erwartet, ist schief gewickelt. Auch am Donnerstag geht es regnerisch weiter und die Temperaturen kommen nicht mehr an die 20-Grad-Marke ran. Und auch das Pfingstwochenende wird mehr wechselhaft als sonnig.

Wetter in NRW: Sommer fängt erst nach Pfingsten an

Am Freitag (6. Juni) werden maximal 19 Grad erwartet, dazu immer wieder vereinzelte Schauer oder kurze Gewitter. Am Samstag herrscht dann erneut Unwetterpotenzial und wieder trifft es den Südosten am heftigsten. Dazu gehen die Temperaturen weiter auf Sinkflug, erst noch 17 Grad, am Sonntag sind es dann nur noch 14 Grad.

„Ausgerechnet der Pfingstsonntag ist dann wahrscheinlich der Tiefpunkt“, muss Jung jene enttäuschen, die sich auf ihren Wochenendtrip gefreut hatten. Bis Montag dürfte es auch im Kurzurlaub nass werden. 30-40 Liter sind bis zum 9. Juni in NRW angesagt. Erst mit der neuen Woche wird es trockener und wärmer. Die Temperaturen gehen sogar steil nach oben. Am Montag herrschen noch 19 Grad, am Dienstag bereits 23 Grad und am Mittwoch (11. Juni) könnten es sogar 27 Grad werden. Im Verlauf der Woche könnte sogar der Westen dann die 30-Grad-Marke erreichen. Und dann heißt es endlich „da ist er ja, der Sommer“, wie Jung von „wetter.net“ es ausdrückt.