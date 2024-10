Borussia Dortmund: Sorgen um Fanliebling wachsen – droht ein bitterer Abschied?

Jadon Sancho, Erling Haaland, Jude Bellingham – diese drei Superstars haben eines gemeinsam: Ihren großen Durchbruch schafften sie bei Borussia Dortmund, doch dann kehrten sie dem BVB den Rücken zu und folgten dem Ruf eines internationalen Spitzenklubs.

Es ist ein Schicksal, das Borussia Dortmund immer wieder ereilt. Und so machen sich die Fans schon längst Sorgen um das nächste Juwel. Auch bei Jamie Gittens droht dem BVB ein bitterer Abschied. Die ersten Anzeichen gibt es schon.

Borussia Dortmund: Ist Gittens der Nächste?

Als Jamie Gittens 2020 von Manchester City in die Jugend von Borussia Dortmund wechselte, ahnten schon viele, welchen Weg er einschlagen könnte. Schnell galt er als designierter Nachfolger von Jadon Sancho. Mit inzwischen 20 Jahren wird ihm diese Rolle immer mehr zugetraut.

In dieser Spielzeit steht Gittens regelmäßig in der Startelf, konnte bislang deutlich mehr glänzen, wenn er von der Bank kam. Am 1. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt erzielte er nach Einwechselung beide Treffer und auch beim 3:0-Erfolg in der Champions League gegen Brügge leitete er den Sieg mit seinen zwei Treffern ein.

Premier-League-Klubs strecken ihre Fühler aus

Auch wenn Gittens den ganz großen Durchbruch beim BVB noch nicht geschafft hat, klopfen jetzt schon die Top-Klubs an. Nach Informationen der „Bild“ sollen die Scouts von Chelsea, Liverpool und Tottenham regelmäßig bei den Spielen von Dortmund vor Ort sein und den 20-Jährigen genau beobachten.

Gittens‘ Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2028. Akute Gefahr für einen Abgang gibt es noch nicht. Sollte ihm in dieser Saison allerdings der endgültige Durchbruch gelingen, könnte schon im Sommer ein Premier-League-Riese für ihn tief in die Tasche greifen. So oder so würde der BVB einen satten Gewinn machen. Schließlich kam Gittens für gerade einmal 90.000 Euro nach Dortmund.