Formel 1: Heftige Gerüchte um Star-Fahrer – es wird immer absurder

Lance Strolls Rückzug vom Grand Prix von Spanien sorgte für große Diskussionen im Formel-1-Kosmos. Offiziell sind körperliche Beschwerden der Grund für die überraschende Absage in Barcelona.

Doch es gibt auch andere Vermutungen. Während im Fahrerlager der Formel 1 über mögliche Gründe spekuliert wird, verteidigt Aston-Martin-Teamchef Mike Krack die Entscheidung.

Formel 1: Stroll kämpft seit Jahren mit Problemen

Stroll kämpft schon länger mit körperlichen Beschwerden, die auf einen Fahrradunfall im Jahr 2023 zurückgehen. „Die Fahrer, und besonders Lance, wollen fahren, egal wie groß die Schmerzen sind. Sehr oft fahren sie wahrscheinlich mit mehr Schmerzen, als sie zugeben würden, einfach weil es ihre Leidenschaft ist“, erklärte Teamchef Krack.

Vor dem Spanien-Grand-Prix gab es Hinweise auf Unwohlsein, doch erst nach dem Qualifying fiel die Entscheidung. „Ich bin kein Arzt. Es stehen noch weitere Untersuchungen an. In den nächsten Tagen werden wir mehr wissen“, so Krack. Besonders unsicher bleibt die Teilnahme am Heimrennen in Montreal, während Aston Martin einen Ersatzplan prüft.

Krack haut auf den Tisch

Im Paddock der Formel 1 kursieren Spekulationen über neue Ursachen für Strolls Rückzug. Laut „BBC“ könnte er sich verletzt haben, indem er in Ärger gegen einen Tisch schlug. Andere vermuten, dass psychischer Druck die Hauptursache sei. Krack weist diese Gerüchte entschieden zurück: „Das ist typisches Paddock-Gerede.“

Strolls Ausfall wirft Fragen auf, vor allem mit Blick auf seine gesundheitliche Verfassung. Ob und wann der Kanadier in die Formel 1 zurückkehren kann, bleibt vorerst unklar. Sicher ist nur: Die Situation spiegelt den enormen Druck wider, unter dem die Fahrer stehen.

