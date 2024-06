Marcel Sabitzer packt vor Polen-Spiel aus: „Da ist was passiert“

Am Freitagabend trifft Marcel Sabitzer mit Österreich im zweiten Gruppenspiel der Europameisterschaft auf Polen. Der BVB-Star und seine Teamkollegen brauchen nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich einen Sieg.

Während Marcel Sabitzer bei der EM weilt, ist bei seinem Klub Borussia Dortmund einiges los. Erst kurz vor Start der Europameisterschaft verkündete der BVB die Trennung von Edin Terzic und stellte kurz darauf Nuri Sahin als Trainer vor. Das ging auch an Sabitzer nicht vorbei.

Marcel Sabitzer spricht erstmals über das Terzic-Aus

Mit Österreich gilt Sabitzer als einer der Geheimfavoriten bei der EM 2024. Um aber überhaupt ins Achtelfinale zu kommen, braucht es gegen die Polen am Freitag einen Sieg. Das Auftaktspiel gegen Frankreich verlor die ÖFB-Elf knapp mit 0:1.

Vor dem Spiel gegen die Polen hat Sabitzer nun aber auch erstmals über den Trainerwechsel beim BVB gesprochen. „Klar bekommst du das mit und es gab natürlich auch Gespräche“, bestätigte der 30-Jährige.

„Der Fokus liegt auf den Spielen hier“

Er betont allerdings auch: „Aber wenn du eine Europameisterschaft spielst und ein Auftaktspiel gegen Frankreich vor der Brust hast, berührt dich das in dem Moment wenig. Klar: Da ist was passiert, das müssen wir nicht wegdiskutieren. Aber der Fokus liegt auf den Spielen hier.“ Keine Ablenkung also für Sabitzer.

Am Donnerstag (13. Juni), einen Tag vor dem Start der Europameisterschaft, hatte der BVB die Trennung von Terzic offiziell bekannt gegeben. Terzic bat nach einer ausführlichen Saisonanalyse selbst um eine Vertragsauflösung, dieser Bitte kam der BVB nach. Neuer Trainer von Borussia Dortmund ist Nuri Sahin. Er steigt vom Co-Trainer zum Chefcoach auf.