Borussia Dortmund: Brief an die Fans sorgt für Wut – „Irgendwann reicht es auch“

Borussia Dortmund erhöht die Preise für die Dauerkarten. Das teilte der Verein den Fans in einem Schreiben mit. Keine Überraschung, denn praktisch jedes Jahr werden die Tickets ein wenig teurer. Doch mit einem Satz sorgt der BVB für eine Menge Aufregung.

Im Brief verkauft Borussia Dortmund die Preiserhöhung als „Zeichen der Wertschätzung und Dankbarkeit“. Auch wenn die Preise nur moderat steigen, stößt dieser Satz auf Unverständnis.

Borussia Dortmund: Fans ärgern sich über BVB-Brief

Sie sind die Treusten der Treuen, stehen bei fast jedem Heimspiel im Stadion und unterstützen ihren BVB – viele bereits seit Jahren und Jahrzehnten. Für die neue Saison müssen die Dauerkarten-Inhaber wieder einmal etwas tiefer in die Tasche greifen. Wie seit vielen Jahren üblich, zieht Schwarzgelb die Preise für Saisontickets ein wenig an. Drei Prozent sind es diesmal. Ein übliches Vorgehen, über das sich längst kein Fan mehr groß aufregt.

Diesmal aber sorgt das Anschreiben bei den Dauerkarten-Inhabern für Ärger. Statt den Fans die neuen Preise einfach nur mitzuteilen und womöglich um Verständnis zu bitten, verkaufte Borussia Dortmund die Preiserhöhung als Akt der Großzügigkeit. „Der einfache Weg wäre gewesen, die Preise für Dauerkarten um die Höhe der letztjährigen Inflationsrate (5,9%) anzuheben. Als kleine Geste der Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber Ihnen als treuer Dauerkarteninhaber wurde der Dauerkartenbetrag lediglich um ca. 3% erhöht.“

„Selbstverständnis des dummen Kunden“

Eine Preiserhöhung als Zeichen der Wertschätzung – das ist neu und kommt bei vielen Fans überhaupt nicht gut an. Sie fühlen sich für dumm verkauft und machen ihrem Ärger im Netz Luft. „Ihr nehmt mehr Geld, weil es Euch einfach möglich ist, verschleiert das mit albernen Argumenten – und deklariert das als Dankbarkeit. Irgendwann reicht es auch. Ja, ich zahle ja schon mehr. Aber muss ich mich dafür auch noch verhöhnen und veralbern lassen?“, fragt ein Fan in einem Kommentar beim BVB-Fanzine „Schwatzgelb.de“. Weitere Reaktionen:

„Selbstverständnis des dummen Kunden. Zahlen es ja eh.“

„€cht€ Li€b€“

„Die Zeiten der Fußball-Romantik sind seit den 80ern vorbei. Es geht nur noch um Geld.“

Als Zeichen der Wertschätzung „nur“ 3% Preiserhöhung? Haha! Wenn mein Gehalt mal so gestiegen wäre, wie der Preisanstieg der Dauerkarte in den letzten 20 Jahren…“

„70.000 Dortmunder fahren und fliegen zum CL-Finale, zahlen teilweise für einen Tagestrip inkl. Ticket 1.000 € und als Dank und Wertschätzung kommt die DK rein geflattert mit einer klassischen Erhöhung.“

So groß der Ärger bei manchen auch ist: Kündigen wird dennoch kaum ein Fan seine Dauerkarte. Bei Borussia Dortmund ist es ein Ding der Unmöglichkeit, an die begehrten Plastikkarten heranzukommen. Wer sie einmal hat, gibt sie meist nie wieder her.