Arda Güler lässt alle staunen – BVB-Fans beißen sich in den Hintern

Er ist das Mega-Juwel der Türken – und stellte das bei der EM 2024 gleich mal unter Beweis. Arda Güler ließ bei Türkei – Georgien alle staunen.

Das Supertalent trug mit einem Traumtor zum Auftaktsieg der Türken gegen Georgien bei. Ausgerechnet in Dortmund. Der BVB hatte letztes Jahr alles gegeben, den Youngster zu verpflichten. Doch den Zuschlag bekam Real Madrid.

Arda Güler: BVB muss sich ärgern

Lange hatte es gedauert, bis der 19-Jährige in Spanien richtig durchstarten konnte. In einem monströs besetzten Mittelfeldzentrum ist es schon schwer genug, neben Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Brahim Diaz und weiteren zu Einsatzzeiten zu kommen. Obendrein kam Güler mit einem Meniskusschaden an, musste sich monatelang herankämpfen und wurde ganz behutsam wieder aufgebaut.

Im Saisonendspurt ließ Carlo Ancelotti ihn schließlich von der Leine. Und das türkische Ausnahmetalent zeigte sofort, warum die „Königlichen“ ihn so unbedingt haben wollten. Doch nicht nur in „La Liga“ weiß Arda Güler zu glänzen. Auch die EM 2024 ist für ihn eine perfekte Bühne.

Dortmund wollte Türkei-Juwel haben

Von Nervosität war beim Teenager keine Spur, als er bei Türkei – Georgien seinen ersten Auftritt bei einem großen Länder-Turnier hatte. Stattdessen glänzte er im roten Trikot, trug mit vielen starken Aktionen und einem absoluten Traumtor zum 2:1 zum Sieg bei. Bei Borussia Dortmund beobachtete man den Auftritt im BVB-Stadion mit einer gehörigen Portion Frust. Nur zu gerne hätte man das Talent selbst verpflichtet, zog aber im vergangenen Sommer den Kürzeren.

Als einer von vielen Topklubs war der BVB stark an Arda Güler interessiert, schien als berühmtes Sprungbrett in die Weltklasse beste Karten auf den Zuschlag zu haben. Doch der Türke entschied sich für Real Madrid, unterschrieb obendrein gleich einen Mammutvertrag bis 2029. Dieser Zug ist womöglich für immer abgefahren.