Türkei – Georgien: Fans außer sich! Georgier mit irrer Liebeserklärung an Deutschland

Das Wetter mies, die Spiele toll – mit Turnierstart kocht die Fußball-Euphorie in Deutschland immer weiter hoch. Nicht nur bei den Deutschen. Vor allem die unzähligen ausländischen Fans sorgen bei der EM 2024 für Party, Stimmung und echtes Euro-Feeling. Auch bei Türkei – Georgien am Dienstagabend.

Großes Lob gibt es von allen Seiten immer wieder für die Gastfreundschaft und die Turnier-Organisation des Gastgebers. Die Georgier, erstmals überhaupt bei einer EM dabei, überschlagen sich vor Türkei – Georgien regelrecht bei ihrem Deutschland-Lob.

Türkei – Georgien: Fans mit Mega-Deutschland-Lob

Deutschland, ein Herbst-Märchen. Das zumindest könnte man beim Blick in den Himmel denken. Doch die zigtausend Fans aus ganz Europa lassen sich von Regen, Gewitter und Unwetter-Warnungen die Stimmung nicht versauen – und offenbar auch nicht ihr Bild vom Gastgeberland.

Deutschland wird als EM-Ausrichter gefeiert. Schotten, Italiener, Niederländer, Engländer – alle sind begeistert von der Atmosphäre im Land, der Gastfreundschaft und der Höflichkeit hier. Die Georgier haben eigentlich noch gar keinen Vergleich, schließlich sind sie zum ersten Mal überhaupt bei einer Euro dabei. Dennoch überschlagen sie sich regelrecht bei ihrem Lob für den Gastgeber (siehe Video oben).

„Ich liebe Deutschland einfach“

Vor Türkei – Georgien loben sie Deutschland in den höchsten Tönen. „Ich bin zum ersten Mal hier. Was für ein wunderschönes Land“, schwärmt ein Fan. „Wir sind so dankbar und begeistert, dass wir dabei sein dürfen.“ Zwei festlich geschminkte georgische Frauen sagen: „Uns gefällt es hier sehr, es ist wunderschön. Die Stimmung, die Leute: Wir sind alle zusammen und feiern.“

Ein weiterer Fan setzt dem ganzen die Krone auf. Er verrät: „Mein Lieblingsland. Ich liebe Deutschland einfach. Für alles. Die besten Maschinen und Autos, die Menschen sind höflich und so nett. Wenn Georgien die Trophäe nicht holt, dann bitte Deutschland.“