Mainz 05 – Borussia Dortmund: Keine Rücksicht! Terzic greift nach Debakel gnadenlos durch

Was war da denn bitte los? Nach dem Mega-Erfolg und dem Einzug ins Finale der Champions League, stand der sehr graue Ligaalltag an. Im Topspiel des 33. Spieltags hieß es in der Bundesliga Mainz 05 – Borussia Dortmund.

Nach dem Meisterdrama in der letzten Saison kam sich Borussia Dortmund bei Mainz 05 dieses Mal aber schon wieder wie im falschen Film vor. Die erste Halbzeit wurde zu einem Debakel. Trainer Edin Terzic reagierte drastisch.

Mainz 05 – Borussia Dortmund: Halbzeit zum Vergessen

0:3 – mit diesem Ergebnis ging es in die Kabine. Allerdings triumphierte hier nicht das Team, das wenige Tage zuvor ins Halbfinale der Champions League eingezogen war und damit mindestens die zweitbeste Mannschaft Europas stellt. Nein, es waren die Mainzer, die sich anstellten, den BVB komplett zu versenken.

Schon nach zwölf Minuten klingelte es im Kasten von Alexander Meyer – Leandro Barreiro hatte getroffen. Wenige Minuten später geriet Meyer selbst in den Mittelpunkt, als er mit einem heftigen Bock das 0:2 produzierte (hier mehr dazu lesen). Auch in der Folge wachte Borussia Dortmund gegen Mainz 05 nicht auf und schluckte auch noch das dritte Gegentor. Zu viel für Edin Terzic.

Terzic greift durch

Der BVB-Trainer, der für gewöhnlich nicht gerade durch frühe Wechsel auffällt, reagierte knallhart. Zum Seitenwechsel nahm er einen Dreifach-Wechsel vor. Für Salih Özcan, Mateu Morey und Donyell Malen kamen Jadon Sancho, Ian Maatsen und Julian Brandt.

Wie bereits gegen Augsburg hatte der Dortmunder Coach viel rotiert. Hatte das beim 5:1-Heimerfolg aber noch hervorragend funktioniert, klappte es in Mainz nicht. Die Hereinnahme seiner Stammspieler wirkte, als wolle man Schadensbegrenzung betreiben.

Mainz 05 – Borussia Dortmund: Es geht um nichts

Doch letztlich kann man sich beim BVB damit trösten, dass es für sie in der Liga um absolut nichts mehr geht. Deutschland hat den 5. Champions-League-Platz sicher – und dieser ist den Schwarz-Gelben auch nicht mehr zu nehmen. Anders sah und sieht es beim Gegner aus. Mainz 05 steckt weiterhin im Abstiegskampf und braucht jeden Punkt, um die Klasse zu halten.