Borussia Dortmund: Erst Titel, dann Abflug? BVB-Juwel vor großem Karriere-Schritt

Bittere Nachrichten für Borussia Dortmund. Der Verein, der eigentlich dafür bekannt ist, junge Talente großzuziehen, verliert jetzt einen talentierten Kicker. Offenbar soll er dem BVB bereits den Rücken gekehrt und einen neuen Klub gefunden haben.

Allerdings könnte er kurz vorher noch für einen echten Paukenschlag sorgen. Denn mit Borrusia Dortmund könnte er vor seinem Wechsel noch einen Titel gewinnen. Es geht um die Meisterschaft bei den B-Junioren.

Borussia Dortmund: Ein Sieg fehlt

Während die Profis des BVB gerade ins Finale eingezogen sind, geht es für die U17 der Schwarz-Gelben „nur“ um den Meisterschaftstitel. Am Sonntag (12. Mai, 11 Uhr) steigt das Duell um den Titel gegen Bayer Leverkusen. Nur noch ein Sieg fehlt. Diesen zu erreichen, wird allerdings eine schwierige Aufgabe.

Gegner Leverkusen blieb in der bisherigen Saison ohne Niederlage, verwies die Mannschaft des BVB in der Weststaffel auf Platz 2 – wenn auch nur um zwei Punkte. Während Borussia Dortmund in der Meisterrunde den Weg über RB Leipzig ins Finale ging, setzte sich Leverkusen nach zwei Unentschieden im Elfmeterschießen gegen Frankfurt durch.

Fritz Fleck vor Abgang

Einen großen Anteil am Finaleinzug des BVB hat Fritz Fleck. Der 16-Jährige zeigte beeindruckende Leistungen und sammelte in 26 Ligaspielen genauso viele Scorerpunkte. Auch gegen Leipzig konnte er beim 3:2-Sieg im Rückspiel je ein Tor und Vorlage beisteuern.

Kein Wunder also, dass die Dortmunder Fleck gerne in ihren Reihen gehalten hätten, doch daraus wird nichts. Wie „Sky“ berichtet, verlässt Fleck den BVB im Sommer, um sich Borussia Mönchengladbach anzuschließen. Den Dortmundern bleibt der Trost einer Ausbildungsentschädigung.

Laut des Berichts seien die Verträge diesbezüglich bereits unterschrieben. Fleck bestreitet gegen Leverkusen also sein Abschiedspiel in schwarz und gelb. Dabei würde er sich natürlich gerne mit einem Titel verabschieden.

Borussia Dortmund wartet auf Titel

Für die Junioren der Borussen ist es die erste Finalteilnahme seit 2019. Damals verlor man mit 3:2 gegen den 1. FC Köln. Auf den Titel im U17-Bereich wartet man sogar noch ein Jahr länger. 2018 setzte sich Dortmund gegen Bayern München mit 3:2 durch. Torschützen damals: Immanuel Pherai (2x) und ein gewisser Youssoufa Moukoko.