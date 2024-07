Jürgen Klopp: Schock-Aussage! Arbeitet er nie wieder als Trainer?

Nach der vergangenen Saison hatte Jürgen Klopp den FC Liverpool verlassen. Neun Jahre saß er auf der Trainer-Bank des englischen Traditionsvereins. Seitdem stellen sich die Fußballfans nur eine Frage: Kehrt er wieder an die Seitenlinie bei einem Verein oder bei einer Nationalmannschaft zurück?

Während sich die Gerüchte um ihn ranken, hat sich Jürgen Klopp nun selbst zu seiner Zukunft geäußert. Seine Aussagen schockieren die Fans. Es hört sich fast schon so an, als würde er tatsächlich keinen Trainer-Job im Fußball mehr machen wollen.

Er ruht sich aktuell aus, genießt seine Auszeit. Jürgen Klopp hatte im Sommer den FC Liverpool verlassen. Neun Jahre war er Trainer dort. Zuvor hatte er mehrere erfolgreiche Spielzeiten mit Borussia Dortmund und dem FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga. Was passiert jetzt mit dem 57-Jährigen?

Gerüchte um seine Person gibt es schon seit mehreren Monaten. Bei einem Gespräch auf dem internationalen Trainer-Kongress in Würzburg packte „Kloppo“ selbst über seine Zukunft aus. Er wurde gefragt, ob er denn schon irgendwelche Angebote bekommen habe.

„Gar nix. Jobmäßig gar nix. Kein Verein, kein Land. Diesen Teil müssen ein paar Leute nicht gehört haben“, so Klopp. Dabei lässt er auch aufhorchen, ob er jemals wieder als Trainer an der Seitenlinie arbeiten wird.

„Würde ich momentan ausschließen“

„Ich werde irgendwas arbeiten. Ich bin zu jung, um nur noch Padel-Tennis und Enkelkinder zu machen. Ob das wieder Trainer sein wird? Das würde ich momentan tatsächlich ausschließen. Mal sehen, wie es in ein paar Monaten aussehen wird. Aktuell kommt nichts durch“, sagte Jürgen Klopp weiter.

In Großbritannien wurde Klopp mit dem Posten bei der englischen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Dafür gibt es eine deutliche Absage: „Das wäre der größte Gesichtsverlust in der Geschichte des Fußballs, wenn man da sagt, für euch mache ich eine Ausnahme.“

Dass Jürgen Klopp tatsächlich nie wieder an der Seitenlinie stehen wird, ist für viele unvorstellbar. Doch es könnte allerdings bittere Realität werden.