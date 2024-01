Jürgen Klopp: Nach Rücktritts-Verkündung – Fans drehen plötzlich völlig durch

Es war ein Schock für den FC Liverpool und seine Fans. Die Meldung, dass Jürgen Klopp sein Amt als Trainer der „Reds“ im Sommer niederlegen werde, war nicht weniger als ein Paukenschlag. Der Schock beim Verein und den Anhängern sitzt tief (hier mehr erfahren).

Jetzt bleiben nur noch wenige Spiele gemeinsam mit Jürgen Klopp. Derzeit steht Liverpool an der Tabellenspitze der Premier League. Gibt es den Meistertitel zum Abschluss? Grund genug für die Fans jetzt völlig durchdrehen.

Jürgen Klopp: Preise schießen in die Höhe

Noch neun Liga-Heimspiele wird der 56-Jährige als Cheftrainer des FC Liverpool bestreiten. Chelsea, Burnley, Luton Town, Manchester City, Brighton, Sheffield United, Crystal Palace, Tottenham und Wolverhampton heißen die Gegner. Eins ist klar: Das Interesse an den Spielen schießt in die Höhe.

Schon jetzt wollen sich die Fans Karten sichern, um den Erfolgstrainer noch einmal live in Action zu sehen. Das hohe Interesse an Jürgen Klopp führt dazu, dass die Preise für die letzten Heimspiele in die Höhe schießen!

Laut eines Berichts des „Mirrors“ werden Tickets für das letzte Saisonspiel gegen Wolverhampton auf unterschiedlichen Schwarzmarktseiten für bis zu 29.000 Euro angeboten! Normalerweise liegen die Preise bei um die 70 Euro.

Erfolgsgeschichte in Rot

Jürgen Klopp, der einst als Erfolgscoach von Borussia Dortmund Bekanntheit erlangte, unterschrieb im Oktober 2015 in Liverpool. Der einst stolze Klub lag damals am Boden. Doch der deutsche Trainer war es, der den Riesen wieder aufrichtete.

Seine Bilanz fast neun Jahre später: eine Mannschaft im Milliardenwert, Premier-League-Sieger, der Triumph in der Champions League und zahlreiche weitere Titel. Kein Wunder, dass ihm die Fans zu Füßen liegen und ihn nun gebührend verabschieden wollen.

Sollte sich auch in den letzten Wochen der Saison anbahnen, dass Liverpool dann immer noch im Meisterrennen steckt, darf man davon ausgehen, dass die Preise für die Tickets noch weiter steigen. Die „Reds“ werden Jürgen Klopp einen würdigen Abschied bereiten wollen.