Rücktritt von Jürgen Klopp: Seine Worte geben Anlass zur Sorge

Bei Borussia Dortmund wurde er zum Star-Trainer, mit dem FC Liverpool bestieg er Europas Thron. Jetzt hat Jürgen Klopp seinen Rücktritt verkündet.

Jürgen Klopp wird im Sommer als Trainer des FC Liverpool aufhören. „Ich gehe zum Ende der Saison“, sagte er sichtlich berührt in einer Botschaft an die Fans – und wählt Worte, die aufhorchen lassen.

Jürgen Klopp verlässt FC Liverpool

„Ich muss es tun“, sagt Klopp, bevor er in einem Video des Klubs die Bombe platzen lässt. Nach neun Jahren wird der deutsche Star-Coach den Premier-League-Klub verlassen. Das teilte er am Freitagmittag mit.

+++ Jürgen Klopp: Zusammenprall hat bittere Folgen – Ex-BVB-Trainer untröstlich +++

Wie schon bei Mainz und Borussia Dortmund wählt der 56-Jährige auch in England den Zeitpunkt seines Abschieds selbst – und sorgt damit in Liverpool für einen Erdrutsch. Unter ihm standen die „Reds“ wieder zum Weltklub auf. Champions League, Meisterschaft, Pokal, Ligapokal, Superpokal, Supercup, Klub-WM – es gab keinen Pokal, den Klopp an der Anfield Road nicht in den Himmel reckte.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nun endet die Ära. „Ich kann verstehen, dass das für viele ein Schock ist. Ich liebe wirklich alles an diesem Verein“, erklärt er in seinem Statement zum Abschied nach Saisonende. „Aber mich verlässt die Kraft.“

Wer sein Nachfolger wird und wie es für Jürgen Klopp weitergeht, steht zu diesem frühen Zeitpunkt natürlich noch nicht fest. Seine Worte klingen aber schwer danach, als würde der Ex-BVB-Coach erstmal eine Pause einlegen.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Jürgen Klopp war einst beim FSV Mainz 05 zum Profi-Trainer geworden. 2008 wechselte er zu Borussia Dortmund, wo er einen totgesagten Verein zurück an die Spitze, zum ersten Double der Vereinsgeschichte und bis ins Finale der Champions League führte. Nach einer kurzen Pause ging er zum FC Liverpool und schrieb dort seine Erfolgsgeschichte weiter.