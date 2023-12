Jürgen Klopp: Zusammenprall hat bittere Folgen – Ex-BVB-Trainer untröstlich

Über diese Szene redete nach dem Premier-League-Topspiel zwischen dem FC Liverpool und Arsenal jeder: Nach einem Zweikampf mit Arsenals Bukayo Saka rasselte Konstantinos Tsimikas an der Seitenlinie in seinen Trainer Jürgen Klopp rein.

Inzwischen ist klar: Der Zusammenprall zwischen Jürgen Klopp und seinem Spieler Tsimikas hat bittere Folgen. Der Grieche hat sich bei der Aktion schwer verletzt und fällt vorerst aus.

Jürgen Klopp prallt mit Spieler zusammen

Das Topspiel in der englischen Premier League zwischen dem FC Liverpool und Arsenal begann bereits rasant. Schon nach vier Minuten köpfte Gabriel die Gäste aus London in Führung. In der 29. Minute folgte der Ausgleich: Mo Salah netzte zum 1:1 ein.

Wenige Minuten später ereignete sich die besagte Szene. Tsimikas, der Jürgen Klopp abräumte, blieb in Anschluss liegen, hatte starke Schmerzen in der Schulter. Für den Griechen ging es nicht mehr weiter. Joe Gomez kam in die Partie.

Tsimikas schwer verletzt

„Er [Tsimikas] hat sich zumindest das Schlüsselbein gebrochen. Das ist wirklich schlimm für uns“, sagte Klopp auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Der Ex-BVB-Trainer zeigte sich angesichts des nächsten langen Ausfalls untröstlich: „Ich würde Kostas am liebsten mein Schlüsselbein geben, wenn er dann wieder fit wäre.“

Tsimikas ist tatsächlich schon der zweite Linksverteidiger, der mit einer Schulterverletzung lange ausfällt. Zuvor hatte sich bereits Stamm-Linksverteidiger Andrew Robertson an der Schulter verletzt und fällt seit Anfang Oktober aus.

Das Topspiel endete schließlich mit 1:1. Damit verteidigt Arsenal vorerst die Tabellenführung, Liverpool hält den Abstand mit einem Punkt aber nach wie vor sehr gering. Das Titelrennen in der Premier League bleibt spannend.