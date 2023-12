Robert Lewandowski: Schock-Nachricht für Sturm-Star! Muss er seine Zukunft überdenken?

Er hat im Fußball alles erreicht. Robert Lewandowski hat unzählige Titel gewonnen, Rekorde gebrochen, ist Weltfußballer gewesen. Doch dieses Chaos, wie es ihm aktuell ins Haus steht, hat er so auch noch nicht erlebt.

Seit anderthalb Jahren spielt Robert Lewandowski schon für den FC Barcelona. Bei den Katalanen läuft es aktuell jedoch drunter und drüber. Ein erschreckender Bericht zeichnet nun ein wahres Horror-Szenario.

Robert Lewandowski: Barcelona vor dem GAU

Die Champions League ohne den FC Barcelona? Das letzte Mal, dass das spanische Team nicht dabei war, war in der Saison 2003/2004. Jetzt rückt dieses Szenario jedoch wieder näher – allerdings nicht aus sportlicher Sicht! Auf Barcelona wartet offenbar mächtig Ärger wegen unsauberer Finanzen.

Ein Bericht von „Welt am Sonntag“ enthüllt, dass die Verantwortlichen bei ihrer 3-Jahres-Bilanz für die UEFA wohl geschummelt haben. Demnach seien Einnahmen aus anderen Bereichen und Sportarten als Umsätze aus dem Fußballgeschäft ausgewiesen worden. Ein klarer Verstoß gegen die geltenden Finanzregeln.

Die Folge: Robert Lewandowski und Co. könnten ab 2024/2025 von der UEFA aus der Champions League ausgeschlossen werden. Laut des Berichts könnte eine Sperre für zwei bis drei Jahre erfolgen!

Stolzer Klub am Abgrund

Ein Spitzenklub am Abgrund – finanzielle Probleme treiben Barca schon seit geraumer Zeit umher, weshalb der Klub sich immer wieder neue Tricks einfallen lässt, um an Geld zu kommen. Einzig und allein: Laut „Welt am Sonntag“ müssen Ausgaben durch „direkt dem Fußballgeschäft zuzuordnende Umsätze“ gedeckt werden. Das ist offenbar aber nicht passiert.

Weder der Verein noch die UEFA wollten sich zu den Anschuldigungen bisher äußern. Der Bericht stützt sich auf nicht näher genannte Quellen. Jedoch spreche man beim Verband von Chaos, was die Bilanzen des Klubs angeht.

Robert Lewandowski zur Flucht gezwungen?

Das könnte auch Auswirkungen auf die Zukunft zahlreicher Stars wie den polnischen Stürmer haben. Ohne Champions League würde ein großer Barca-Reiz verloren gehen. Zudem könnte der Klub zu Spielerverkäufen und Gehaltseinsparungen gezwungen sein. Zuletzt gab es ohnehin schon Wechsel-Gerüchte um Lewandowski. Ob es so weit kommt, bleibt abzuwarten.