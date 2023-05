Borussia Dortmund: Lewandowski erzürnt BVB-Fans – bei diesem Spruch kommt ihnen die Galle hoch

Borussia Dortmund war das Sprungbrett für viele Stars. Einer von ihnen: Robert Lewandowski. Dass er beim BVB zu dem Mega-Stürmer reifte, der er heute ist, scheint ihm allerdings entfallen zu sein.

Mit Borussia Dortmund und Bayern München kämpfen seine beiden Ex-Klubs aktuell um die Meisterschale. Zum Frust vieler BVB-Fans schlägt sich Lewandowski dabei klar auf eine Seite – die der Bayern.

Borussia Dortmund: Robert Lewandowski ist gegen den BVB

Als Robert Lewandowski 2010 als No-Name aus Posen kam ahnte noch niemand, was ihn in Dortmund erwarten würde. Auf Anhieb wurde er mit dem BVB Deutscher Meister, holte im Folgejahr das Double und marschierte ein weiteres Jahr später bis ins Champions-League-Finale. Aus dem Talent wurde ein Star, der nach vier Jahren zu Bayern München weiterzog.

Seine prägenden und erfolgreichen Jahre in Schwarzgelb scheint „Lewy“ aber etwas vergessen zu haben. Im Interview mit „Sport1“ schlägt er sich nun in aller Deutlichkeit auf die Seite der Bayern: „Ich habe gehört, dass viele Menschen in Deutschland und Europa denken, dass es besser für die Bundesliga wäre, wenn Dortmund gewinnt. Aber ich bin immer für Bayern München und deswegen nicht dafür. Ich drücke den (Bayern-)Jungs immer die Daumen, dass sie gewinnen und zeigen, dass sie die Besten sind.“

BVB-Fans sauer: „Zeig mal Dankbarkeit!“

Worte, die in Dortmund gar nicht gut ankommen. Sie hätten sich mehr Dankbarkeit von ihrem Ex-Liebling gewünscht und zeigen sich in den Sozialen Netzwerken ziemlich angefressen über den Lewandowski-Spruch. Hier einige Kommentare:

„Ohne den BVB wärst du ein Niemand. Zeig mal Dankbarkeit!“

„Ohne uns würde er in Polen schmoren und wäre nicht Mal ansatzweise beim FC Bayern gelandet. Immer daran denken wo man herkommt.“

„Er ist und bleibt eben Legionär.“

„Das ist mit heute sooo übel aufgestoßen.“

„Dankbarkeit kennt der nicht.“

„Menschlich eine Null!“

„Leider arrogant.“

Lewandowski war 2014 wegen seines auslaufenden Vertrags ablösefrei zu Bayern München gewechselt. Dort erlebte er seine acht sehr erfolgreiche Jahre, gewann unter anderem die Champions League und wurde zweimaliger Weltfußballer.