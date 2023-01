Jürgen Klopp: Peinlich-Aus! Ex-BVB-Coach mit Liverpool tief in der Krise: „In keiner Weise akzeptabel“

Jürgen Klopp steckt mit dem FC Liverpool derzeit tief in der Krise. Die schlechten Leistungen in der Premier League häufen sich und nun ist der ehemalige BVB-Trainer mit den Reds auch noch aus allen nationalen Pokalwettbewerben ausgeschieden.

Nach der Niederlage gegen Brighton, die gleichbedeutend mit dem Aus im FA Cup ist, hat sich Jürgen Klopp zur sportlichen Talfahrt seiner Mannschaft geäußert.

Jürgen Klopp bleibt trotz nächstem Rückschlag positiv

Am Sonntag (29. Januar) ist der Traum der Reds von einer erfolgreichen Titelverteidigung im FA Cup geplatzt. Nachdem man durch Harvey Elliott sogar in Führung gegangen war, schlug Brighton & Hove Albion zurück, erzielte erst den Ausgleich und dann in der Nachspielzeit den Siegtreffer.

Die Niederlage gegen Brighton ist bereits die zweite für Klopp in dieser Saison. Im Ligaspiel verloren die Reds noch mit 0:3 gegen den eigentlichen Underdog. Dennoch versuchte Klopp auf der anschließenden Pressekonferenz positiv zu bleiben. „Es gab wieder Schritte in die richtige Richtung – Sie können sich vorstellen, dass das niemand mehr hören will, ich kann es nicht mehr hören, aber es ist trotzdem richtig. Das heißt, wir müssen da weitermachen“, erklärt der ehemalige BVB-Coach.

Jürgen Klopp mit deutlicher Ansage

Gegenüber dem Sender „BBC“ wurde der Deutsche dann deutlich. „Heute haben wir besser gespielt, aber wir haben zwei Gegentore aus Standardsituationen kassiert und das ist in keiner Weise akzeptabel“, meint Klopp, da seine Mannschaft beide Gegentore hätte „besser verteidigen“ können.

Das Spiel im FA Cup war bereits das 15. Spiel, das der FC Liverpool in dieser Saison nicht gewinnen konnte. Sieben davon verloren die Reds sogar. Aktuell rangiert das Team von Jürgen Klopp auf dem neunten Tabellenplatz in der Premier League. Sieben Punkte Abstand sind es schon auf den Platz für die Qualifikation zur Europa League. Zehn Punkte auf den ersten Platz, der zu einer Teilnahme an der Champions League Gruppenphase in der kommenden Saison berechtigt.