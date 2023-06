Jude Bellingham: Brisant! Wechselt der BVB-Star nur DESHALB nach Madrid?

Es gibt kein Zurück mehr. Seit der Adhoc-Meldung von Borussia Dortmund unter der Woche ist klar: Real Madrid bekommt Jude Bellingham. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, sollte dieser Deal noch platzen.

In die Röhre gucken neben dem BVB zwei Vereine aus England. Ein brisanter Bericht enthüllt nun, dass sich der FC Liverpool bei Jude Bellingham wohl selbst im Weg stand. Nur so ging offenbar die Tür für Real Madrid überhaupt auf.

Jude Bellingham: Real eigentlich schon geschlagen

Drei Teams schienen über Monate die besten Chancen auf den Dortmunder zu haben. Liverpool, Manchester City und eben Real Madrid, das am Ende das Rennen machte. Dabei sah es am Anfang überhaupt nicht danach aus, wie der „Liverpool Echo“ nun berichtet.

Demnach waren die Madrilenen bezüglich Jude Bellingham vor einigen Monaten äußerst pessimistisch. Die Bosse waren der Ansicht, dass man mit der Finanzstärke der englischen Klubs nicht mithalten könne. Die aufgerufenen 150 Millionen Euro Ablöse waren schlicht utopisch. Selbst die 100-Millionen-Euro-Grenze wollte man zunächst nicht überschreiten.

Was daraus wurde, ist bekannt. Der BVB und Real einigten sich doch auf eine Sockel-Ablöse von 103 Millionen Euro. Weitere 30 Millionen Euro können an Boni hinzukommen. Wie gelang Real in den Verhandlungen der Turnaround?

Der April entschied alles

Laut des Berichts fiel die Entscheidung darüber im April. Damals entschloss sich Liverpool dazu, sich aus dem Poker rauszuziehen – obwohl Bellingham seine Entscheidung noch gar nicht getroffen hatte. Offenbar hatten sich die Reds damit abgefunden, dass ein Transfer zu teuer würde.

Jedoch könnte das eine Fehleinschätzung gewesen sein. Denn Reals Übereinkunft mit Borussia Dortmund liegt nun deutlich unter der anfangs gehandelten Summe. Beging Liverpool also einen Fehler?

Die Nummer 22 verlässt den BVB. Foto: IMAGO/Treese

Ende April habe Bellingham dann Real Madrid und Manchester City seine Wechselabsicht mitgeteilt. Der Bericht spekuliert jedoch, dass sein Ziel ein anderes hätte sein können, wäre Liverpool zu diesem Zeitpunkt noch dabei gewesen. Hier sei die Frage entscheidend, ob sich der 19-fache englische Meister zuerst zurückzog oder der BVB-Akteur gedanklich schon in Spanien war. Diese Frage könnte aber nur er oder sein enger Kreis beantworten.

Jude Bellingham: Krise tut ihr übriges

Erschwerend kam für die Reds auch noch die sportliche Krise hinzu. Die Champions League wurde verpasst. Der gesamte Kader braucht einen Neuanstrich. Daher zögerten die Bosse, den Großteil des verfügbaren Budgets in einen Spieler zu stecken.

Es bleibt also offen, ob Liverpool wissentlich ausstieg, weil man wusste, dass man keine Chance hat oder ob eine unglückliche Verkettung von Umständen dazu führte, dass ihnen Jude Bellingham durch die Lappen ging.