Jude Bellingham: Rummenigge mit klarer Transfer-Ansage –„Noch lange nicht so weit“

Spielt Jude Bellingham in der kommenden Saison für Borussia Dortmund oder wechselt er den Verein? Noch immer ist keine Entscheidung gefallen, doch inzwischen deutet sich ein Transfer zu Real Madrid immer mehr an.

Für BVB-Legende Michael Rummenigge wäre das der falsche Schritt. Der 59-Jährige rät Jude Bellingham im Gespräch mit DER WESTEN dazu, seinen Vertrag bei Borussia Dortmund noch einmal zu verlängern.

Jude Bellingham: DAS empfiehlt ihm Spielerberater Rummenigge

Die Gerüchte und Spekulationen um Jude Bellingham haben in den letzten Wochen mächtig Fahrt aufgenommen. Laut übereinstimmender Medienberichte ist Real Madrid in der Favoritenrolle. Die „Königlichen“ sollen sich sogar schon mit dem 19-Jährigen geeinigt haben. Was fehlt, ist eine Einigung mit Borussia Dortmund über die Ablösesumme.

Doch wäre ein Wechsel zu Real Madrid wirklich der richtige Schritt? Michael Rummenigge, der als Spielerberater arbeitet, rät Bellingham klar davon ab. Die Entwicklung sei zwar sehr positiv verlaufen, aber er sehe Bellingham „noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung“, sagt Rummenigge im Gespräch mit DER WESTEN.

Rummenigge übt sogar deutliche Kritik am Verhalten des 19-Jährigen. Er müsse mehr auf die älteren Spieler hören und öfter mal seinen Kopf einschalten, so der Vorwurf des früheren BVB-Stars (hier liest du mehr dazu!).

„Er ist ein super Spieler, der sicherlich seinen Weg gehen wird. Anscheinend spricht man ja von Real Madrid. In Dortmund hat er noch Vertrag bis 2025. Der BVB will gerne mit ihm bis 2026 verlängern und bietet ihm eine satte Gehaltserhöhung an. Wenn ich jetzt sein Spielerberater wäre, würde ich ihm empfehlen: ,Mach das und dann kannst du noch ein Jahr später überlegen, den Klub zu verlassen‘“, lautet die Empfehlung von Rummenigge.

Rummenigge warnt Bellingham

Er erklärt gegenüber dieser Redaktion: „Er ist noch lange nicht so weit, dass er bei Real Madrid Stammspieler sein könnte. Ich habe das CL-Spiel gegen Manchester City (1:1) gesehen. Luka Modric und Toni Kroos werden noch ein Jahr spielen. Außerdem kamen von der Bank auch Top-Spieler rein. Also ich glaube, dass Jude Bellingham bei Real Madrid es auch nicht so einfach hätte, von jetzt auf gleich, Stammspieler zu werden.“

Für Rummenigge sei „beste Lösung“, wenn Bellingham verlängert, mehr Gehalt einstreich und erst im nächsten Sommer wechselt.