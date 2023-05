Jude Bellingham: Rummenigge mit scharfer Kritik – „Da muss man mehr das Hirn einschalten“

Die Spekulationen um Jude Bellingham haben in den vergangenen Wochen mächtig Fahrt aufgenommen. Inzwischen geht man davon aus, dass der 19-Jährige den BVB im kommenden Sommer in Richtung Madrid verlässt.

Aber ist Jude Bellingham überhaupt schon bereit, um bei Real Madrid zu spielen? Ex-BVB-Star und Spielerberater Michael Rummenigge hat da seine Zweifel. Er sieht bei dem 19-Jährigen noch viel Entwicklungspotential und übt im Gespräch mit der DER WESTEN Kritik.

Jude Bellingham: Rummenigge übt scharfe Kritik

Stolze 25 Millionen Euro legte Borussia Dortmund 2020 für den gerade einmal 17 Jahre alten Jude Bellingham hin. Damit ging der BVB ein großes Risiko ein und wurde belohnt. Bellingham hat sich in Dortmund rasant weiterentwickelt und könnte nun drei Jahre später eine dreistellige Millionensumme einspielen.

Ob ein Wechsel im Sommer schon der richtige Schritt ist, daran zweifelt Michael Rummenigge. Gegenüber DER WESTEN erklärt er: „Die Entwicklung ist sehr positiv verlaufen, aber der Spieler ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung.“

Vor allem eine Szene blieb dem 59-Jährigen im Kopf: „Eine Schlüsselszene dafür ist in Stuttgart beim Stand von 3:2 gewesen: Er greift an, presst vorne ganz alleine. Und das, obwohl nur noch wenige Minuten zu spielen waren. Statt hinten zu mauern und die Führung über die Zeit zu bringen, wollte er vorne noch weiter angreifen. Das sind so Dinge, da fasse ich mir an den Kopf. Da muss man mehr das Hirn einschalten.“ Der BVB kassierte schließlich das 3:3 und verpasste den Sieg.

Rummenigge findet harte Worte für Bellingham: „So ein junger Spieler muss da auch klar mal drüber nachdenken, dass er auch auf die älteren Spieler hören sollte.“

„Er ist noch nicht so weit“

Von dem Ex-BVB-Star gibt es eine klare Empfehlung an Bellingham: Seiner Meinung nach wäre es für den 19-Jährigen am besten, wenn er seinen Vertrag um ein Jahr verlängert und erst 2024 den großen Schritt zu einem Top-Klub geht. „Er ist nämlich noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Er ist noch lange nicht so weit, dass er bei Real Madrid Stammspieler sein könnte“, sagt Rummenigge gegenüber DER WESTEN.