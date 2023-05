Jude Bellingham vor Wechsel zu Real Madrid – haben SIE die Finger im Spiel?

Der Wechsel von Jude Bellingham zu Real Madrid rückt immer näher. Der BVB-Star soll sich laut übereinstimmenden Medienberichten bereits mit den Königlichen geeinigt haben. Gespräche zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid stehen allerdings noch aus.

Dass Real Madrid der Top-Favorit auf eine Verpflichtung von Jude Bellingham ist, dürfte ausgerechnet einem deutschen Unternehmen gefallen – und zwar Ausrüster Adidas. Der Sportartikelhersteller mit den drei Streifen hat ein großes Interesse daran, dass Bellingham zu Real Madrid wechselt.

Jude Bellingham: Welche Rolle spielt Adidas?

Im Kampf um die wertvollsten Spieler der Welt hat Adidas ein wenig den Anschluss verloren. Kylian Mbappe, Erling Haaland, Vinicius Jr. – die neuen Superstars tragen Nike. Bei Adidas sind es nur Florian Wirtz, Pedri und eben Jude Bellingham, die unter Vertrag stehen.

Und die großen Zwei treten bald ab: Cristiano Ronaldo (Nike) spielt mittlerweile in Saudi-Arabien und auch Lionel Messi (Adidas) geht auf das Ende seiner Karriere zu. Es braucht also neue Gesichter, die die Marken präsentieren. Nike hat mit Haaland und Mbappe schon zwei ganz dicke Fische an Bord, Adidas muss nachlegen.

Wird Bellingham das neue Gesicht von Adidas?

Ein Spieler, der das Gesicht der Zukunft bei Adidas werden könnte, ist Bellingham. Mit 19 Jahren steht ihm noch eine lange große Karriere bevor. Mit einem Wechsel zu Real Madrid würde er noch mehr ins Rampenlicht rücken, als er beim BVB ohnehin schon steht. Er soll laut „Sport Bild“ das neue Aushängeschild bei Adidas werden.

Ein Wechsel zu Real Madrid würde Adidas aber nicht nur wegen der erhöhten Aufmerksamkeit weiterhelfen, sondern auch die Zukunft sicherer gestalten. Denn: Real Madrid trägt auch die drei Streifen auf seinem Trikot. Mit Manchester United, Juventus Turin, Arsenal und dem FC Bayern München zählen die „Königlichen“ zu den Top-Klubs im Portfolio des deutschen Ausrüsters.

Es kann also nur im Sinne von Adidas sein, dass Jude Bellingham zu Real Madrid wechselt – auch wenn das bedeutet, dass die deutsche Bundesliga einen Superstar im Sommer verlieren würde.