Jude Bellingham schaut ganz genau hin – Paukenschlag bahnt sich urplötzlich an

Jude Bellingham könnte bei Real Madrid nicht glücklicher sein. Der Ex-Spieler von Borussia Dortmund ist bei den Madrilenen wie eine Bombe eingeschlagen. In Windeseile hat er sich zum wertvollsten Spieler des Planeten entwickelt.

Was fehlt also zum vollkommenen Glück? Natürlich will Jude Bellingham zahlreiche Titel gewinnen – am liebsten jedes Jahr. Dafür braucht er ein schlagkräftiges Team um sich herum. Und genau dort setzen die Königlichen nun mit einem weiteren Star-Transfer an.

Jude Bellingham: Neuer Kollege?

Wie zahlreiche Medien berichten, soll Real Madrid nämlich an einem Star des FC Bayern München interessiert sein! Demnach soll Alphonso Davies ein ganz heißer Kandidat auf einen Transfer im kommenden Sommer sein. Die Bosse wollen ihn unbedingt als Linksverteidiger holen.

Aktuell stehen beim spanischen Rekordmeister mit Ferland Mendy und Fran Garcia zwei nominelle Linksverteidiger im Kader. Doch Davies wäre nochmal ein anderes Kaliber, würde noch mehr Star-Power in die spanische Hauptstadt bringen.

Davies soll nicht verlängern

Das dürfte auch Jude Bellingham freuen. Immerhin verspricht ein Transfer von Davies eine weitere Verstärkung für die Königlichen. Laut Florian Plettenberg von „Sky“ habe Real den Spieler darum gebeten, seinen Vertrag beim FC Bayern München nicht zu verlängern.

An den deutschen Rekordmeister ist Davies noch bis 2025 gebunden, die Gespräche über eine weitere Beschäftigung stocken allerdings. Daher könnte der kommende Sommer die letzte Chance für die Bayern sein, noch Geld mit dem Spieler zu verdienen.

Jude Bellingham in Gala-Form

Ob es so weit kommt, bleibt abzuwarten. Eigentlich fühlt sich Davies in München, wo ihm der sportliche Durchbruch gelang, ziemlich wohl. Die Chance auf einen Wechsel zu Real Madrid hat man allerdings auch nicht alle Tage.

Und im Sommer könnte der Klub auch dank Jude Bellingham Titelverteidiger in mehreren Wettbewerben sein. Dem Ex-Dortmunder gelangen bisher 17 Tore in 22 Spielen. Damit ist er Top-Torjäger der Königlichen.