Jude Bellingham: Real Madrid hat genug und erwägt drastische Maßnahme

Sechs Spiele, sechs Siege, 18 Punkte – Real Madrid zieht mit makelloser Bilanz ins Achtelfinale der Champions League ein. Einen riesigen Anteil daran hat Jude Bellingham. Der Neuzugang von Borussia Dortmund ist bisher die überragende Figur bei den Königlichen.

Dennoch ist nicht alles eitel Sonnenschein in der spanischen Hauptstadt. Eine Sache stößt Coach Carlo Ancelotti gewaltig auf. Er erwägt jetzt einen radikalen Schritt. Die Lösung des Problems? Natürlich Jude Bellingham.

Jude Bellingham: Schönheitsfehler bei Real

Am Ende musste Real um den sechsten Sieg in der Gruppenphase mehr zittern als gewollt. Bundesliga-Krisenklub Union Berlin hatte einen großen Kampf geboten, einmal geführt und war dann nach Rückstand noch zurückgekommen. Weil letztlich allerdings der Ex-BVB-Star seinem Kollegen Dani Ceballos das 3:2 auflegte, reichte es noch zum Sieg.

Womöglich hätte der spanische Rekordmeister gar nicht so lange zittern müssen, hätte Luca Modric im ersten Durchgang einen Elfmeter verwandelt. Jedoch scheiterte er mit seinem Versuch – im Gegenzug fiel das erste Union-Tor. Kein neues Problem für die Madrilenen.

Schlimme Serie

Der Elfmeter in Berlin war bereits der dritte in dieser Saison, den Jude Bellingham und seine Kollegen zugesprochen bekamen. Die bittere Realität ist aber: Alle wurden verschossen. Neben Modric scheiterten auch schon Rodrygo und Joselu.

Seit Stars wie Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos oder Karim Benzema gingen, herrscht ein Strafstoß-Vakuum in Madrid. Bisher konnte das keiner der Schützen ausfüllen. Deshalb fällt der Blick nun auf den 20-jährigen Mittelfeldstar.

Jude Bellingham soll Führung übernehmen

Denn der Ex-Dortmunder besticht bisher durch Torgefahr, Abgeklärtheit und Konstanz. Genau das, was Real in Sachen Elfmeter auch bräuchte. Und so berichte die „AS“, dass in dieser Frage nun alle Augen auf Jude Bellingham ruhen würden.

Dass ihn Ancelotti in diese Position bringt, ist definitiv nicht ausgeschlossen. Ancelotti ist großer Bellingham-Fan, was dazu führt, dass dieser auf dem Platz beinahe Narrenfreiheit genießt. Bisher zahlte er das stets zurück.