Jude Bellingham: Real Madrid ist in Sorge! Angst und Bange vor Horror-Szenario

Er trifft und trifft und trifft: Jude Bellingham kann es bei Real Madrid einfach nicht lassen. Der Youngster überragt von Woche zu Woche beim spanischen Rekordmeister. Mittlerweile steht er bereits bei 16 Toren in 16 Pflichtspielen! Hinzu kommen noch vier weitere Vorlagen. Der BVB vermisst ihn sehnlichst.

Doch so überragend seine Leistungen auch sind, so gibt es große Sorgen um Jude Bellingham. Seine Schulter, die ihm bereits bei Borussia Dortmund Probleme bereitete, macht Real Madrid Kopfschmerzen. Beim spanischen Traditionsklub denkt man schon an ein Horror-Szenario.

Jude Bellingham: Real Madrid ist in Sorge!

In der laufenden Saison verpasste Jude Bellingham lediglich drei Partien von Real Madrid. Eine davon war verletzungsbedingt, in den beiden anderen Spielen wurde er geschont. Beim Spitzenklub aus Spanien ist man vorsichtig mit dem Überflieger. Am 5. November kugelte er sich nämlich die Schulter aus beim 0:0 gegen Rayo Vallecano.

Das bereitet ihm nachhaltig Schmerzen. Schon beim BVB hatte er Probleme mit der Schulter. Vor dem 1:1-Unentschieden gegen Real Betis Sevilla am Samstag (9. Dezember) äußerte sich Carlo Ancelotti zu seinem Leistungsträger.

„Er muss sich um seine Schulter kümmern. Er muss gezielt arbeiten, um sie zu stärken. Aber er hat keine Probleme zu spielen und in dieser Hinsicht wird er sich mit jedem Tag verbessern“, so der Real-Coach.

Schulter-OP für Ex-BVB-Star?

Daher ist es nicht ausgeschlossen, dass sich Jude Bellingham bei weiterer Problematik und bei weiteren Schmerzen einem operativen Eingriff unterziehen muss. Glücklicherweise ist das aktuell kein Thema, wie Ancelotti betont: „Die Schulter ist ein besonderes Gelenk. Wenn sie immer wieder ausgekugelt wird, muss man vielleicht operiert werden. Aber im Moment geht es Bellingham besser.“

Worte, die die Real-Fans beruhigen werden. Allerdings schrecken die königlichen Anhänger bei jedem harten Zweikampf des 20-Jährigen auf in der Sorge, dass er sich dabei verletzen könnte. Der 103-Millionen-Einkauf ist einfach zu wichtig für das spanische Top-Team.

Mit seinen zwölf Liga-Toren hat er einen großen Anteil daran, dass Real aktuell an der Tabellenspitze steht. In der Champions League erzielte er vier weitere Treffer und verhalf den Blancos zum Gruppensieg.