Jude Bellingham: Neue Hoffnung auf BVB-Verbleib? – „Trifft keine Entscheidung wegen Geld“

Jude Bellingham ist derzeit eine der bestimmenden Personen bei Borussia Dortmund. Der Mittelfeldspieler ist in dieser Saison der absolute Leistungsträger im Trikot der Schwarzgelben und zeigt Woche für Woche im Klub, und zuletzt auch bei der Nationalmannschaft in Katar, herausragende Leistungen.

Für viele Experten ist sein Abgang im nächsten Sommer schon vorprogrammiert. Nun kam allerdings ein Detail ans Licht, dass den BVB-Fans Hoffnung machen könnte, dass Jude Bellingham doch noch etwas länger in Dortmund bleibt.

Jude Bellingham trifft Entscheidungen nicht wegen Geld

Jude Bellingham ist im Sommer 2020 für 25 Millionen Euro von Birmingham City zu Borussia Dortmund gewechselt. Nun hat der ehemalige Sportdirektor des englischen Klubs, Dong Ren, gegenüber der „Mundodeportivo“ über den Transfer damals gesprochen. „Im Vergleich zu Bayern, Dortmund, Leicester oder anderen Klubs wie den Wolves haben wir das beste Angebot von Manchester United bekommen“, gibt Ren einen Einblick in die Transferverhandlungen vor zweieinhalb Jahren.

Im Anschluss erzählte der ehemalige Sportdirektor dann etwas, was bei den Fans des BVB für Hoffnungen auf einen längeren Verbleib ihres Superstars machen könnte. „Jude trifft keine Entscheidung wegen Geld“, verriet Ren. Aus den Aussagen lässt sich schließen, dass für den jungen Engländer die Spielzeit und seine Entwicklung gegenüber den finanziellen Aspekten im Vordergrund stehen. Sollte sich die Sichtweise des 19-Jährigen nicht verändert haben, könnten die BVB-Verantwortlichen neue Hoffnungen auf einen Verbleib von Bellingham schöpfen. Finanziell können die Dortmund-Bosse nämlich wahrscheinlich nicht mit den Angeboten von Real Madrid oder aus der Premier League mithalten, die Garantie auf Einsatzzeiten und die Leader-Rolle im Kader können sie dem 19-Jährigen allerdings geben.

Jude Bellingham: Verbleib oder Wechsel?

Die Chancen, dass Bellingham auch über den nächsten Sommer hinweg in Dortmund spielt, sind dennoch gering. Glaubt man den aktuellen Medienberichten aus England und Spanien soll sich der Engländer schon für einen Wechsel entschieden haben. Offen soll nur noch sein, zu welchem Klub es den Mittelfeldspieler ziehen wird.

Ein Transfer soll somit, von der Spielerseite aus, so gut wie in trockenen Tüchern sein. Scheitern könnte sein Plan wohl lediglich noch an den Ablöseforderungen des BVB. Die Dortmunder sollen einem Bericht der „Bild“ zufolge wohl mindestens 150 Millionen Euro haben wollen, wenn der 19-Jährige den Klub verlässt. Aus englischen und spanischen Medien ist bislang allerdings nur zu lesen, dass die interessierten Vereine um die 100 Millionen Euro bieten wollen. Eine große Differenz. Es bleibt also abzuwarten, wie die Zukunft von Bellingham aussehen wird. Die ersten Gespräche darüber sollen mit den BVB-Bossen nach dem Jahreswechsel geführt werden.