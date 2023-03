Jude Bellingham: Live im TV – Sportdirektor Kehl enthüllt BVB-Plan

Zu Jude Bellingham wird Sebastian Kehl in den kommenden Wochen und Monaten wohl noch unzählige Fragen beantworten müssen. Viele erwarten, dass der BVB-Star im Sommer den nächsten Schritt geht und zu einem absoluten Top-Klub wechselt. Noch ist eine Entscheidung über die Zukunft aber noch nicht gefallen.

Bei Borussia Dortmund ist man sich der Situation bewusst, kennt dieses Szenario aus den vergangenen Jahren von Spielern wie Erling Haaland oder Jadon Sancho. Die Hoffnung auf eine Vertragsverlängerung mit Jude Bellingham hat der BVB aber noch nicht aufgegeben.

Jude Bellingham: Kehl enthüllt Details

Im ZDF-Sportstudio stellte sich Sebastian Kehl am Samstagabend den Fragen von Moderator Jochen Breyer – und der hakte beim Thema Jude Bellingham einmal ganz genau nach. „Jude hat noch zwei Jahre Vertrag. Er ist ein unglaublich wichtiger Spieler für uns. Er drückt das aus, was wir leben wollen: eine große Emotionalität, eine große Leidenschaft, eine unheimlich große Individualität und Torgefährlichkeit. Einfach ein Gewinnertyp, den man gerne in seiner Mannschaft hat – und auch gerne nächstes Saison noch in seiner Mannschaft hätte“, betonte Kehl.

Über den aktuellen Stand der Verhandlungen verriet er dann: „Wie sich die Dinge bis zum Sommer entwickeln, kann ich heute noch nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass sowohl mit ihm als auch mit seiner Familie für den Sommer noch keine Gespräche geführt wurden.“

Völlig blauäugig geht der BVB aber nicht in den Transferpoker hinein. Bis jetzt ist es noch erstaunlich ruhig um Bellingham – was wohl auch am Spieler selbst liegt. Kehl ahnt aber schon, dass das nicht ewig so bleiben wird: „Ich weiß natürlich auch, wie das Geschäft funktioniert. Das wird irgendwann Fahrt aufnehmen. Die Diskussionen werden wir zum Sommer hin haben“, so der Sportdirektor im Sportstudio.

Der Vertrag von Jude Bellingham läuft noch bis 2025. Spätestens seit seinem Auftritt bei der WM stehen die Top-Klubs aber Schlange. Experten gehen davon aus, dass schon bald die ersten dicken Angebote beim BVB einflattern werden.

BVB will mit Bellingham verlängern

Ganz hat Borussia Dortmund die Hoffnung aber nicht aufgegeben, dass Bellingham noch eine weitere Saison für Schwarzgelb spielt. Auf die Frage, ob Kehl mit Bellingham verlängern würde, sagte er deutlich: „Ich würde es versuchen. Ich werde es versuchen!“

Doch wie will er Bellingham von einem Verbleib überzeugen? Mit der ganz fetten Kohle kann Dortmund nicht locken. „Durch eine Menge Überzeugungsarbeit. Mal gucken, was in dieser Saison noch möglich ist. Vielleicht ist das auch was, was den Spieler motiviert, den Weg weiterzugehen“, so Kehl.

Irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten soll es auf jeden Fall zu Gesprächen mit Jude Bellingham und seiner Familie kommen. „Wir werden uns mit der Familie in Ruhe zusammensetzen und dann werden wir sehen, was der Spieler und die Familie möchte und uns für alle mögliche Szenarien vorbereiten“, erklärte Kehl.