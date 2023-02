Jude Bellingham: Bosse setzen BVB-Star Ultimatum – jetzt wird es ernst

Eigentlich ist der BVB diese Art von Diskussion schon gewohnt. Bei Jadon Sancho war es bereits so, bei Erling Haaland sowieso und jetzt droht es eben auch bei Jude Bellingham: die leidige Verbleibsfrage.

Innerhalb kürzester Zeit ist das Juwel zu einem der begehrtesten Spieler in Europa aufgestiegen. Nur wenige Experten glauben, dass Borussia Dortmund Jude Bellingham im Sommer halten kann. Die Verantwortlichen setzten ihm jetzt ein Ultimatum!

Jude Bellingham: BVB will Entscheidung

Sportdirektor Sebastian Kehl und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist sehr daran gelegen, so schnell wie möglich Klarheit zu haben. Fakt ist: Sollte der Brite den BVB verlassen, braucht der Verein Ersatz – und der will bei der Wichtigkeit des Mittelfeldspielers gut überlegt sein.

Denkbar wäre auch ein Szenario, in dem Borussia Dortmund die Aufgaben von Jude Bellingham auf mehrere (neue) Schultern verteilt (hier mehr dazu). Doch in erster Linie würde man ihn gerne behalten wolle. Ob er das auch will, möchten die Bosse in Kürze wissen.

Deadline der Bosse

So berichten die „Ruhr Nachrichten“, dass Dortmund nach dem Champions-League-Rückspiel gegen Chelsea für Klarheit sorgen will. Dazu soll es mit Jude Bellingham und dessen Berater ein Gesprächstermin geben.

Auch wenn Borussia Dortmund wegen des bis 2025 laufenden Vertrags alle Zügel in der Hand hält: Monatelanges Theater und Spekulieren kann man intern gar nicht gebrauchen. Zumal die Mannschaft in absoluter Top-Form und plötzlich wieder Titelanwärter ist.

Borussia Dortmund: Wie groß wird der Umbruch?

Das Problem ist: An der Personalie Bellinghams hängt ein gewichtiger Teil der Dortmunder Kaderplanung. Nicht nur, dass man den Engländer bei einem Abgang adäquat ersetzen müsste. Auch könnte man mit den Einnahmen aus seinem Verkauf einige andere Deals stemmen.

Sollte sich Jude Bellingham am Ende tatsächlich dazu entscheiden, den BVB im kommenden Sommer zu verlassen, dürfte eine Ablöse von mindestens 120 Millionen Euro fällig werden. Bei der Nachfrage nach dem 19-Jährigen vielleicht sogar noch mehr…