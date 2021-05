Jadon Sancho: Topklub macht ernst! Ausgerechnet ER könnte dem BVB seinen Star wegschnappen

Was macht Jadon Sancho im Sommer? Ein Topklub will über 90 Millionen Euro bieten.

Jadon Sancho und der BVB. Es ist eine Liebesbeziehung, die mit dem Gewinn des DFB-Pokals ihren bisherigen Höhepunkt fand. Doch schon länger droht diese Liebesbeziehung zu zerbrechen. Jadon Sancho wird mit verschiedenen europäischen Spitzenklubs in Verbindung gebracht.

Auch in diesem Jahr dürfte es eines der bestimmendsten Transferthemen des Sommers werden. Geht er oder bleibt er beim BVB? Ein europäischer Spitzenklub scheint nun ernst zu machen.

Jadon Sancho: Spitzenklub macht ernst! Ausgerechnet ER könnte dem BVB seinen Topstar wegschnappen

Schon im vergangenen Jahr war ein möglicher Wechsel von Jadon Sancho zu einem europäischen Spitzenklub das Thema des Transfermarkts. Vor allem Manchester United hatte ein Auge auf den englischen Flügelspieler geworfen. Doch Sancho blieb beim BVB. Nach einem Tief in der Hinrunde entwickelte er sich in der Rückrunde wieder zu dem Topspieler, der er im Jahr zuvor war. Am Ende der Saison steht die Qualifikation zur Champions League, das Viertelfinale der Champions League und der Gewinn des DFB-Pokals. Sancho hat dazu 16 Tore und 21 Assists in 37 Spielen beigesteuert.

Jude Bellingham (l.) posiert mit Jadon Sancho und dem Pokal. Foto: imago images/Team 2

Keine Frage, dass auch in diesem Jahr wieder die Topklubs beim BVB anklopfen werden. Einer dieser Klubs scheint nun ernst machen zu wollen. Das berichtet die britische Sun.

Der FC Chelsea plant demnach wohl ein Angebot über 80 Millionen Pfund (rund 92 Millionen Euro) für den englischen Flügelflitzer abzugeben. Beim Klub aus London steht seit Januar Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel an der Seitenlinie. Der Coach, der mit Schwarzgelb im Jahr 2017 den DFB-Pokal gewinnen konnte, übernahm die Blues auf Platz neun der Liga. Nun, nach 28 Pflichtspielen stehen sie nicht nur auf Rang drei, sondern auch im Finale der Champions League.

Tuchel soll großes Interesse an Jadon Sancho haben. Foto: imago images/Shutterstock

Trotz dieser Erfolge will Tuchel den 21-jährigen Sancho unbedingt. Er gilt als großer Fan. Laut der Sun soll er von den Verantwortlichen erwarten, dass sie ernsthaft versuchen Sancho an die Stamford Bridge zu locken. Doch zunächst wolle sich Tuchel auf das Saisonfinale konzentrieren. In der Liga gilt es die Champions League zu sichern. Im Finale der europäischen Königsklasse wartet Manchester City.

