Jadon Sancho feiert sein Debüt – kurz darauf passiert es

Nach langem Hin und Her hat Jadon Sancho in diesem Sommer doch noch einen neuen Verein gefunden. Per Leihe schloss sich der Ex-BVB-Star kurz vor Transferschluss dem FC Chelsea an. Auf den ersten Blick war dies für viele eine Verzweiflungstat, doch der Wechsel könnte sich auszahlen.

Am Samstagabend (14. September) hat Jadon Sancho sein Debüt für den FC Chelsea gefeiert. Nur wenige Minuten nach seiner Einwechselung sorgte der Ex-BVB-Star direkt mal für Furore. Er war entscheidend am Sieg der „Blues“ beteiligt.

Jadon Sancho feiert Debüt für FC Chelsea

„Der Grund, aus dem Jadon hier ist, ist, dass ich ihn liebe“, betonte Chelsea-Trainer Enzo Maresca erst vor wenigen Tagen. Der neue Coach der „Blues“ hält große Stücke auf den 24-Jährigen, stellte aber auch klare Forderungen an ihn.

Gegen den AFC Bournemouth hat Sancho jetzt sein Debüt für den FC Chelsea gefeiert. Beim Stand von 0:0 kam zur Pause in die Partie. Zu diesem Zeitpunkt waren die „Cherries“ deutlich überlegen, hätten durch einen Elfmeter in Führung gehen müssen. Keeper Robert Sanchez parierte.

Sancho leitet Sieg ein

Und so kam Chelsea nach der Pause deutlich besser ins Spiel – auch dank Sancho. Kurz vor Schluss war es dann tatsächlich der Ex-BVB-Star, der den Sieg für Chelsea einleitete. Er spielte einen gezielten Pass in den Strafraum auf Christopher Nkunku. Der Ex-Leipzig-Star nahm an, drehte sich und schoss zum 1:0-Siegtreffer ein. Der Jubel war riesig, das Debüt gelungen.

Von Trainer Maresca gab’s dafür ein Sonderlob: „Ich habe viel von Jadon verlangt, aber was er heute Abend geleistet hat, war genau das, was wir von ihm erwartet haben. Ich kenne Jadon sehr gut, weil ich ihn in der Vergangenheit viele Spiele lang beobachtet habe, und ich weiß, was er uns geben kann.“

Der Start hätte für Sancho kaum besser laufen können. Trotz des Mega-Kaders scheint er beim FC Chelsea gute Chancen auf Einsatzzeit zu haben. Es könnte die nächste Wende in seiner Karriere sein.