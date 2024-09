Borussia Dortmund buhlt um Mega-Juwel: Doch jetzt gibt es ein großes Problem

Wann immer Top-Talente in Europa oder auf der Welt für Aufregung sorgen, darf Borussia Dortmund bei den Interessenten natürlich nicht fehlen. Schließlich hat der BVB in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass beim Revierklub aus jungen Spielern Top-Stars werden. Beispiele gibt es dafür genug.

Da ist es kein Wunder, dass Borussia Dortmund nun auch um England-Juwel Chris Rigg buhlt. Der Youngster sorgt mit 17(!) Jahren schon für Wirbel und hat zahlreiche Interessenten. Einer dürfte zu einem großen Problem für den BVB und die anderen Klubs werden.

Borussia Dortmund buhlt um Mega-Juwel

Wenn Borussia Dortmund junge Spieler verpflichtet, dann ist die Hoffnung groß, dass sie zu absoluten Top-Stars wie Jude Bellingham und Co. werden, damit sie später für viel Geld weiterverkauft werden können. Das zeigte sich in der Vergangenheit immer wieder erfolgreich.

Ob Chris Rigg ebenfalls mal in die großen Fußstapfen dieser ehemaligen BVB-Talente treten kann? Laut dem britischen Portal „HITC“ steht das Juwel vom AFC Sunderland weiterhin ganz oben auf der Liste. Aber die Schwarzgelben sind nicht die einzigen Interessenten. Aus Deutschland wollen ihn auch noch der FC Bayern München und RB Leipzig.

Weitere Vereine aus Europa sind ebenfalls an ihm interessiert. Darunter Real Madrid. Der spanische Rekordmeister beobachtet Rigg schon seit mehreren Monaten intensiv, heißt es in dem Bericht.

BVB im Vorteil?

Für viele junge Spieler ist Real Madrid natürlich ein Traumverein. Doch es heißt, dass Borussia Dortmund angesichts der Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Top-Talenten ein Vorteil sieht und sich dementsprechend große Hoffnungen auf eine Verpflichtung des 17-Jährigen macht.

Wenn es aber um das große Geld kommt, wird auch der BVB chancenlos sein. In Sunderland hat Rigg noch einen Vertrag bis 2027. Über Ablösesummen oder Klauseln ist bislang nichts bekannt. Billig dürfte Rigg aber nicht werden. Am Verhandlungstisch wird Sunderland sicherlich viel Geld rausholen.

Was macht Rigg aber so begehrt? Schon in diesem jungen Alter gehört der zentrale Mittelfeldspieler zum Stammpersonal des Zweitligisten. Mit 16 feierte er sein Debüt, hat jetzt mittlerweile über 30 Pflichtspiele für seinen Klub absolviert. In Englands Juniorenteams ist er ebenfalls stets gesetzt gewesen und macht den „Three Lions“ große Hoffnungen auf die Zukunft.