Borussia Dortmund: Nächste UEFA-Verkündung – jetzt ist es offiziell

Neben dem DFB-Pokal und der Bundesliga wird Borussia Dortmund wie in den vergangenen Jahren auch in der Champions League um wichtige Siege und um den Titel kämpfen. Die Gegner und die Termine stehen bereits fest.

Jetzt hat die UEFA die nächsten Termine verkündet. Dieses Mal geht es um die U19 von Borussia Dortmund, die in der UEFA Youth League an den Start gehen wird. Die Talente treffen auf die gleichen Gegner wie die Profis – allerdings zu anderen Anstoßzeiten.

Borussia Dortmund: Nächste UEFA-Verkündung

Auch für die Youngsters von Borussia Dortmund beginnt am 18. September das europäische Abenteuer, wenn die neue Youth-League-Saison beginnt. Wie bei der Champions League auch gibt es für den U19-Wettbewerb ebenfalls einen neuen Spielmodus – allerdings gibt es hier auch den einen oder anderen Unterschied.

Statt acht Partien müssen die BVB-Talente nur in sechs Spielen ran. Dabei qualifizieren sich die besten 22 Teams der Endtabelle für das Sechzehntelfinale, das mit zusätzlichen zehn Mannschaften aufgefüllt wird. In der K.-o.-Phase ermittelt man, wie in den Vorjahren, dann jeweils in einem einzigen Spiel das weiterkommende Team.

Für die Dortmunder beginnt die neue Saison beim FC Brügge, wie auch für die Profis. Am 18. September ist der Anstoß bereits um 18.30 Uhr. Das erste Heimspiel findet am 1. Oktober im Jugendstation des Nachwuchs-Leistungszentrums gegen Celtic Glasgow statt. Alle Heimspiele beginnen um 16 Uhr.

Auswärts in Madrid, Heimspiel gegen Barca

Zwei Highlight-Spiele für die Profis und für die Talente von Borussia Dortmund werden gegen Real Madrid und den FC Barcelona sein. Beide Teams müssen zunächst am 22. Oktober in die spanische Hauptstadt reisen. Am letzten Spieltag (11. Dezember) ist Barcas U19-Mannschaft dann in Dortmund zu Gast. Die restlichen beiden Spiele sind noch gegen SK Sturm Graz (5. November) und bei Dinamo Zagreb (27. November).

Die Youth-League-Termine der U19:

Mittwoch, 18.09.2024 – 15.30 Uhr

Club Brügge KV U19 – BVB U19

Dienstag, 01.10.2024 – 16 Uhr

BVB U19 – Celtic FC U19

Dienstag., 22.10.2024 – 16 Uhr

Real Madrid CF U19 – BVB U19

Dienstag., 05.11.2024 – 16 Uhr

BVB U19 – SK Sturm Graz U19

Mittwoch, 27.11.2024 – 14.30 Uhr

GNK Dinamo Zagreb U19 – BVB U19

Mittwoch, 11.12.2024 – 16 Uhr

BVB U19 – FC Barcelona U19