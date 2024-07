Jadon Sancho ist zurück! Klub macht Hammer offiziell

Die Zukunft von Jadon Sancho ist offen wie nie. Während man sich bei Borussia Dortmund langsam aber sicher von Verpflichtungs-Träumen verabschiedet, ist es in England zu einer irren Wende gekommen.

Jadon Sancho bei Manchester United am Ball? Das hatten alle kategorisch ausgeschlossen. Doch ein Bild belegt es jetzt: Der (Ex-)BVB-Star ist begnadigt und nach zehn Monaten zurück im Training. Das wirbelt auch im Transfer-Poker um den Star alles durcheinander.

Jadon Sancho zurück im United-Training

Bleibt er in Dortmund? Wechselt er zu Juve oder Barcelona? Bei allen Gerüchten um Sanchos Zukunft schien eins stets klar: Bei Manchester United wird der 24-Jährige nicht bleiben. Seit dem großen Knall mit Trainer Erik ten Hag war das Tischtuch zerschnitten, eine Versöhnung ausgeschlossen, ein Abgang praktisch besiegelt. Doch nun folgte die Wende, die niemand mehr für möglich gehalten hat.

Seit dem 1. Juli, dem Ende der BVB-Leihe, ist Jadon Sancho wieder offiziell Spieler von Manchester United. Und während alle von einer Rückkehr auf Zeit und einem zeitnahen endgültigen Abschied ausgegangen waren, hat sich das Blatt nun gewendet. Ein Foto vom Trainingsplatz lässt keine Zweifel: Sancho ist bei Manchester United zurück! Kurz darauf bestätigte auch der Verein: „Jadon Sancho ist zu den Leistungstests am Mittwoch zurückgekehrt, nachdem er in der zweiten Hälfte der letzten Saison an Borussia Dortmund ausgeliehen war. Der 24-jährige Stürmer trainiert seit Donnerstag mit der Gruppe.“

Berichte über Versöhnung mit Erik ten Hag

Zehn Monate ist es her, dass der Edeltechniker zuletzt den Rasen des United-Trainingszetrums betreten durfte. Dann folgte der Bruch mit Trainer Erik ten Hag. Der schien endgültig. Nun soll es laut Berichten eine große Aussprache und Versöhnung gegeben haben. Darüber und über die Sancho-Rückkehr auf den Platz verlor der Trainer der „Red Devils“ bislang aber kein Wort.

Für Borussia Dortmund ist all das keine gute Nachricht. Schon bevor sich Sancho und ten Hag anscheinend zusammengerauft haben, war dem BVB die geforderte Ablöse zu hoch. Nun, wo auch ein Verbleib bei Manchester United möglich zu sein scheint, dürften die Hoffnungen auf eine dritte Rückkehr nach Dortmund weiter schwinden.