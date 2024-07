Jadon Sancho: Wechsel-Wahnsinn! Plötzlich schaut alles nach München

Lange hatten die BVB-Fans gehofft, dass Jadon Sancho in Dortmund bleibt. Der Brite selbst würde wohl auch gerne beim BVB bleiben, doch der Bundesligist kann eine Festverpflichtung des 24-Jährigen mit Blick auf weitere Kaderbaustellen womöglich nicht stemmen.

Ein Verbleib bei Manchester United ist jedoch auch nahezu ausgeschlossen. Jadon Sancho und United-Coach Erik ten Hag liegen weiter im Clinch, die Fronten sind nach der Suspendierung im vergangenen Jahr verhärtet. Für die Zukunft des Flügelspielers könnte nun ausgerechnet der FC Bayern eine besondere Rolle spielen.

Jadon Sancho: Transfer-Wirrwarr zwischen United, Juve und Bayern

Sancho und ten Hag – der Zug ist längst abgefahren. Und somit wird wohl auch die Zeit bei United für Sancho in diesem Sommer enden. Denn der niederländische Trainer hat seinen Vertrag bei den Red Devil erst kürzlich langfristig verlängert. Sancho wird den Premiere-League-Klub also mit höchster Wahrscheinlichkeit verlassen.

Noch hofft der BVB, doch der Preis macht einen Wechsel unwahrscheinlich. Und: Mit Juventus Turin soll laut übereinstimmenden Medienberichten aus England bereits der nächste europäische Top-Klub bei dem Ex-Dortmunder angeklopft haben. Demnach befindet sich der Berater von Sancho in Gesprächen mit dem Serie-A-Klub. Der italienische Rekordmeister soll an einer konkreten Offerte für den Außenstürmer arbeiten.

Doch für Juve gibt es da noch ein, zwei andere Baustellen, die man vorher beheben muss. So zum Beispiel der Verkauf von Federico Chiesa. Die Italiener sollen mit dem Offensiv-Akteur nicht mehr planen und streben eine Trennung in diesem Sommer an. Das Geld aus dem Verkauf benötigt „die alte Dame“ dringend, um Kaliber wie Sancho finanzieren zu können.

Bringt der FCB den Stein für Sancho ins Rollen?

An Chiesa soll laut Berichten derweil der FC Bayern München interessiert sein. Der deutsche Rekordmeister habe den 26-Jährigen schon länger auf dem Zettel. Zu einem Transfer kam es bislang noch nicht. Wenigstens 30 Millionen Euro erhoffen sich die Italiener von einem Verkauf – damit könnte man dann einen Vorstoß bei Sancho und United wagen.

Allerdings verlangt der Premiere-League-Riese für den Briten wohl noch etwas mehr. Rund 47 Millionen Euro sollen bei einem Sancho-Verkauf herausspringen. Borussia Dortmund könne wohl nur bei einer weiteren Leihe mitreden. Diese Option ist für United aber wohl ausgeschlossen.